Argentinos Juniors se sumó al gesto por Malvinas y mostró una bandera en el inicio del Torneo Clausura

Argentinos Juniors se sumó al gesto por Malvinas Foto: X @MartinDandach

Argentinos Juniors comenzó su participación en el Torneo Clausura con un gesto que rápidamente trascendió lo deportivo. Antes del partido ante Sarmiento de Junín, el plantel del Bicho posó para la foto oficial con una bandera que llevaba una frase de fuerte contenido simbólico: “Las Malvinas son argentinas”. La imagen no tardó en generar repercusión entre los hinchas y en las redes sociales.

El episodio ocurrió este jueves por la noche, en la previa del encuentro entre Sarmiento y Argentinos Juniors, correspondiente al inicio del nuevo certamen local. Aunque el equipo de La Paternal llegaba con la expectativa de iniciar una buena campaña en el Clausura, el momento más comentado de la previa estuvo vinculado a la bandera desplegada por los futbolistas.

Publicidad

El gesto de Argentinos Juniors que se volvió viral

La acción de Argentinos Juniors se dio en un contexto particular: en los últimos días, distintos equipos del fútbol argentino comenzaron a replicar una imagen que tomó fuerza luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con el mensaje“Las Malvinas son argentinas” en el partido frente a Inglaterra por el Mundial 2026.

Argentinos Juniors se sumó al gesto por Malvinas . Video: ESPN

Con ese antecedente, el Bicho decidió sumarse a una movida que combina identidad nacional, memoria histórica y sentido de pertenencia. El mensaje elegido por el plantel conecta directamente con una causa profundamente arraigada en la sociedad argentina, y por eso la foto tuvo una rápida circulación entre simpatizantes del club y usuarios del fútbol en general.

La publicación oficial de Argentinos Juniors en redes sociales acompañó el gesto con un mensaje claro y directo, reforzando la importancia simbólica de la escena previa al partido.

Publicidad

Una bandera que empieza a repetirse en el fútbol argentino

El caso de Argentinos Juniors no fue aislado. Según la información publicada, Tigre ya había realizado una acción similar durante su partido ante Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, lo que marcó una continuidad de este tipo de gestos en diferentes competencias.

Publicidad

Las Malvinas son argentinas, la bandera que apareció en el partido ante Inglaterra Foto: REUTERS

La bandera también tuvo repercusión en otros estadios. En la previa del cruce entre Lanús y Cienciano, hinchas del equipo peruano desplegaron una inscripción con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una escena que fue celebrada por los simpatizantes del Granate en La Fortaleza.

Estos episodios muestran cómo el mensaje comenzó a instalarse en distintos escenarios futbolísticos, tanto a nivel local como internacional. Lo que primero apareció ligado a la Selección Argentina ahora empieza a ser adoptado por clubes, jugadores e hinchas, especialmente en partidos de alta exposición mediática.

Sarmiento también preparó un reconocimiento para la Selección Argentina

La previa del partido entre Sarmiento y Argentinos Juniors también tuvo otro momento emotivo. El club de Junín realizó un reconocimiento a la Selección Argentina con fuegos artificiales de color celeste y blanco, además de una bandera colocada en el campo de juego para agradecerle al equipo dirigido por Lionel Scaloni por“unir y hacer feliz” al pueblo argentino.

El detalle sumó clima de celebración a una noche que no solo marcaba el comienzo de una nueva competencia, sino también una continuidad del vínculo emocional entre el fútbol argentino y la Scaloneta. La Selección volvió a aparecer como punto de encuentro para clubes, hinchas y protagonistas del torneo local.

Argentinos Juniors busca protagonismo en el Clausura

Más allá del impacto de la bandera, Argentinos Juniors inició el semestre con objetivos deportivos claros. El equipo de La Paternal afronta el Torneo Clausura con la intención de volver a ubicarse entre los animadores del campeonato, especialmente después de quedar sin compromisos internacionales y poder enfocar sus esfuerzos en el certamen doméstico.

Para el Bicho, el Clausura representa una oportunidad importante. Con un calendario más despejado y la posibilidad de concentrarse en la Liga Profesional, Argentinos Juniors intentará construir regularidad desde el arranque y sostener una campaña que lo mantenga en la pelea.