Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 22 de junio de 2026

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Trenes Argentinos.
Trenes Argentinos. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy lunes 22 de junio. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Sarmiento se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Mitre se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

El tren Roca circula con su frecuencia habitual.

Contenido Recomendado

Controles activos en los trenes por los “colados”:de cuánto es la multa por no pagar el boleto con la SUBE

Controles activos en los trenes por los “colados”: de cuánto es la multa por no pagar el boleto con la SUBE

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 19 de junio de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 19 de junio de 2026

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

Línea San Martín opera con su frecuencia habitual.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

Tren de la Costa circula con normalidad.

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesan zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López y Delta en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

Línea Belgrano Sur ramal Catán con demoras por fallas técnicas.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos Del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea SarmientoTrenesTransporte público
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires:habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

    Cambia para siempre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: habilitaron paso bajo nivel clave en el corazón de Caballito

  2. Cambia la licencia de conducir en Argentina:cómo funciona el nuevo sistema de scoring y qué hay que tener en cuenta

    Cambia la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona el nuevo sistema de scoring y qué hay que tener en cuenta

  3. Manuel Belgrano, el hombre que cambió la historia:la vida de uno de los próceres de la Patria

    Manuel Belgrano, el hombre que cambió la historia: la vida de uno de los próceres de la Patria

  4. Habilitan el nuevo paso bajo nivel García Lorca:promete aliviar el embotellamiento de Caballito

    Habilitan el nuevo paso bajo nivel García Lorca: promete aliviar el embotellamiento de Caballito

  5. Luz verde para la línea F del subte:cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta

    Luz verde para la línea F del subte: cuándo comenzarán las obras, las nuevas estaciones y los barrios que conecta
Lo último
También podría interesarte
Política

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Economía

Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026:la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026: la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

Boom del courier:las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Día del Padre 2026:las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran del 22 al 26 de junio con montos y bonos

Internacionales

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia

Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

Según el conteo preliminar, Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda en el balotaje y es nuevo presidente de Colombia