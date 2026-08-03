Feriado confirmado el 7 de agosto en Buenos Aires: quiénes no trabajan por San Cayetano

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La Provincia de Buenos Aires oficializó una nueva jornada no laborable para el viernes 7 de agosto, en el marco de las celebraciones patronales por San Cayetano, una fecha de fuerte tradición religiosa y comunitaria en distintas localidades bonaerenses. La medida fue establecida a través del Decreto Nº 2164/25, con aval provincial, y alcanza especialmente a la localidad de Berdier, perteneciente al partido de Salto.

La decisión genera expectativa entre vecinos, trabajadores y comercios de la zona, ya que no se trata de un feriado nacional, sino de una jornada con aplicación específica según la actividad y el sector laboral. Por eso, una de las principales dudas es quiénes descansan, quiénes deben trabajar y en qué casos el feriado es optativo.

El objetivo de la medida es acompañar las festividades en honor a San Cayetano, considerado el patrono del pan y del trabajo, cuya conmemoración cada 7 de agosto convoca a miles de fieles en diferentes puntos del país.

A quiénes alcanza el feriado por San Cayetano

El feriado del 7 de agosto tendrá impacto directo en la localidad de Berdier, donde se desarrollan las tradicionales fiestas patronales. Según la normativa difundida, la jornada será no laborable para la Administración Pública, lo que implica que las dependencias estatales alcanzadas por la disposición no tendrán actividad habitual durante ese día.

Además, el asueto también alcanza a los trabajadores y dependencias del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por lo que la atención bancaria vinculada a esa entidad se verá afectada en la zona comprendida por la medida.

En cambio, para sectores como la industria, el comercio y otras actividades productivas, el feriado tiene carácter optativo. Esto significa que la adhesión dependerá de cada empleador, empresa o establecimiento, siempre dentro del marco dispuesto para la localidad de Berdier.

Qué pasa con los comercios y la actividad privada

Uno de los puntos centrales del decreto es que no todas las actividades están obligadas a interrumpir sus tareas. En el caso del comercio, la industria y otras actividades privadas, la jornada figura como feriado optativo, por lo que cada sector podrá definir si adhiere o mantiene su funcionamiento normal.

Berdier está a 95 kilómetros de CABA Foto: Instagram @saltocultura

Esta diferenciación es habitual en los feriados locales o patronales, ya que buscan respetar las tradiciones de cada comunidad sin afectar de manera uniforme a toda la provincia. Por eso, aunque la noticia pueda generar confusión, es importante remarcar que no se trata de un feriado nacional ni provincial generalizado, sino de una disposición localizada.

En términos prácticos, los vecinos deberán consultar con sus lugares de trabajo, comercios de cercanía, bancos y oficinas públicas para saber si habrá atención o si se modificará el horario habitual durante el 7 de agosto.

San Cayetano también tendrá asueto en otro partido bonaerense

La conmemoración por San Cayetano no solo tendrá impacto en Berdier. La información oficializada también indica que el asueto del 7 de agosto por festividad patronal rige de forma oficial para el partido bonaerense de San Cayetano, otra localidad donde la fecha tiene especial relevancia comunitaria.

San Cayetano Foto: Wikipedia

De esta manera, la jornada religiosa y popular vuelve a tener un lugar destacado dentro del calendario bonaerense de agosto. La celebración combina actos litúrgicos, encuentros vecinales, actividades culturales y propuestas tradicionales que suelen convocar a familias, instituciones y organizaciones locales.

Por qué se declara de interés municipal

El decreto también declara de interés municipal los actos y festejos vinculados a las fiestas patronales, tanto los que se realicen en la previa como los posteriores al 7 de agosto. La finalidad es dar respaldo institucional a las actividades organizadas por la comunidad y reconocer su valor histórico, cultural y religioso.

En Berdier, estas celebraciones forman parte de las costumbres locales y suelen movilizar a vecinos, entidades religiosas, instituciones educativas, organizaciones sociales y autoridades municipales. Por eso, la jornada no solo tiene impacto laboral, sino también un fuerte sentido de pertenencia para la comunidad.