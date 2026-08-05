La Ciudad quiere reactivar una obra millonaria para eliminar 20 barreras del tren Sarmiento entre Villa Luro y Caballito

La Ciudad quiere reactivar una obra para eliminar 20 barreras del tren Sarmiento entre Villa Luro y Caballito. Foto: Reddit

Después de casi dos décadas de anuncios, cambios de gestión y obras inconclusas, el soterramiento del tren Sarmiento volvió al centro del debate sobre la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires presentó al Gobierno de la Nación una propuesta para reactivar parcialmente el proyecto, completar el tramo pendiente entre Villa Luro y Caballito y eliminar alrededor de 20 barreras ferroviarias mediante una iniciativa más austera que la concebida originalmente.

La propuesta, impulsada por la gestión de Jorge Macri, busca rescatar una obra que acumula una inversión cercana a los US$ 420 millones y que permanece paralizada desde 2018. El objetivo es aprovechar la infraestructura ya construida y evitar que uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de la historia reciente quede definitivamente abandonado.

Una obra anunciada hace 18 años que nunca logró completarse

La historia del soterramiento comenzó en 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. En aquel momento, se presentó como el mayor proyecto de infraestructura ferroviaria del país: un túnel de 32,6 kilómetros entre Caballito y Moreno destinado a eliminar todos los pasos a nivel de la línea Sarmiento, una de las más utilizadas de la Argentina.

La gigantesca estructura permanece en un limbo administrativo sin definiciones concretas sobre su futuro. Foto: Reddit

Sin embargo, la iniciativa nunca avanzó de acuerdo con los plazos previstos. Entre cambios contractuales, dificultades de financiamiento, investigaciones judiciales y sucesivas modificaciones políticas, el proyecto fue perdiendo impulso hasta quedar paralizado.

El resultado fue una obra ejecutada solo de manera parcial. Tras una inversión estimada en US$ 420 millones, se excavaron apenas 7.239 metros de túnel, principalmente entre Haedo y Villa Luro, antes de que los trabajos se detuvieran en 2018. Desde entonces, la gigantesca estructura permanece en un limbo administrativo sin definiciones concretas sobre su futuro.

La nueva propuesta de Jorge Macri para terminar el túnel

La iniciativa contempla retomar la excavación entre Villa Luro y Caballito utilizando la tuneladora “Argentina”, una máquina de 125 metros de largo y 12 metros de diámetro que permanece bajo tierra desde la interrupción de las obras. El objetivo es completar el tramo faltante sin volver a empezar desde cero.

La principal diferencia respecto del proyecto original radica en la simplificación de su diseño. Como las estaciones subterráneas representan uno de los componentes más costosos de la obra, la Ciudad propone construir una única estación intermedia en Flores, en reemplazo de las varias paradas previstas inicialmente.

La Ciudad propone construir una única estación intermedia en Flores, en reemplazo de las varias paradas. Foto: argentina.gob.ar

Incluso, entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de implementar un servicio expreso que ingrese al túnel a la altura de Ciudadela y llegue hasta Caballito sin detenciones intermedias, reduciendo aún más la complejidad constructiva.

El plan para eliminar 20 barreras y crear un corredor verde

Según el proyecto presentado ante la Nación, la iniciativa permitiría eliminar alrededor de 20 barreras ferroviarias del Sarmiento, consideradas uno de los principales cuellos de botella para la circulación entre la Ciudad de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense.

Sobre esa traza se desarrollaría el denominado Corredor Verde del Oeste, un parque lineal acompañado por un sistema de movilidad sustentable basado en un trambús o metrobús 100% eléctrico con carriles exclusivos.

La discusión cobró relevancia días atrás cuando el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, calificó la eliminación de las barreras del Sarmiento como “la obra más urgente de la Ciudad”, aunque propuso resolverla mediante una estructura ferroviaria en altura.

La Ciudad considera que un viaducto tendría un fuerte impacto sobre las viviendas y comercios linderos. Foto: Ser Industria

En cambio, la Ciudad considera que un viaducto tendría un fuerte impacto sobre las viviendas y comercios linderos a la traza ferroviaria, mientras que el soterramiento permitiría recuperar espacio público y generar nuevas áreas verdes.

Financiamiento, coparticipación y la decisión que debe tomar Nación

Las estimaciones oficiales indican que completar este esquema demandaría una inversión de entre US$ 500 y US$ 600 millones, una cifra considerable pero sensiblemente inferior a la que implicaría retomar el proyecto original en toda su magnitud.

Para financiar la iniciativa, la Ciudad evalúa negociar con el Gobierno un esquema vinculado a la deuda por coparticipación que mantiene el Estado con la administración porteña. Según informó Perfil, Jorge Macri solicitó formalmente esa cesión a la Casa Rosada, aunque hasta el momento no obtuvo respuesta.

Mientras tanto, bajo tierra permanecen más de siete kilómetros de túnel ya excavados y una tuneladora detenida. En la superficie, continúan las barreras que todos los días condicionan la circulación de miles de personas. De esta manera, 18 años después de su anuncio, el soterramiento del Sarmiento sigue siendo una promesa inconclusa que busca una nueva oportunidad para salir del abandono.