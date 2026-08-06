Corte total en la autopista Illia: desvíos y horarios para el fin de semana

El tránsito porteño sufrirá modificaciones de relevancia de cara al inicio del próximo fin de semana. Foto: X @AUSA

El tránsito porteño sufrirá modificaciones de relevancia de cara al inicio del próximo fin de semana. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que este viernes 7 de agosto, a partir de las 22:00 y hasta las 06:00 del sábado, se interrumpirá de forma total la circulación en la Autopista Illia en sentido hacia el norte y en un tramo de la avenida Cantilo.

La medida obedece al avance de los trabajos de infraestructura correspondientes a la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una de las intervenciones viales más importantes que se ejecutan en la zona norte de la Ciudad.

Desvíos en la Autopista Illia: qué caminos alternativos deberán tomar los conductores

Durante las ocho horas en que se mantendrá el corte total nocturno, los automovilistas que busquen salir de la Ciudad de Buenos Aires hacia el Conurbano bonaerense deberán utilizar los desvíos habilitados por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador.

La reincorporación hacia la avenida Cantilo para continuar el trayecto hacia la avenida General Paz o la autopista Panamericana podrá realizarse una vez superada la altura del Aeroparque Jorge Newbery.

El mapa que compartió la Ciudad sobre los desvíos por el cierre total de la autopista Illia. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, para el tránsito pesado se dispuso el cierre del Paseo del Bajo en sentido norte a la altura de Retiro. De esta manera, los camiones y micros serán desviados por el corredor alternativo Costanera-Güiraldes-Cantilo.

Las autoridades precisaron que, una vez finalizado el operativo nocturno, la Autopista Illia volverá a quedar habilitada. Sin embargo, tanto el sábado como el domingo se mantendrán reducciones de calzada debido a la presencia de equipos de trabajo en la zona de obra.

En sentido contrario, con dirección hacia el centro porteño, no habrá afectaciones: tanto la Autopista Illia como la avenida Leopoldo Lugones permanecerán totalmente abiertas y operarán con normalidad.

Paso Bajo Nivel Pampa: la obra que impulsa el corte de tránsito en la zona norte

El operativo previsto para la madrugada permitirá avanzar con una etapa clave de la construcción del proyecto: el hincado de pilotes que servirán de sostén para el futuro anillo peatonal metálico.

El operativo previsto permitirá avanzar con una etapa clave del Paso Bajo Nivel y Anillo de La Pampa. Foto: Gobierno de la Ciudad

La obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa apunta a mejorar la conectividad entre la Ciudad y la Costanera mediante un túnel de 540 metros que unirá la avenida Figueroa Alcorta con el frente costero. El paso se desarrollará por debajo de las vías del Ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo, eliminando interferencias y optimizando la circulación en uno de los corredores más transitados del distrito.

Se trata de un proyecto estratégico para una zona que concentra: centros deportivos, espacios verdes, instituciones educativas y una intensa circulación vehicular y peatonal.

Cómo beneficiará la nueva conexión entre Figueroa Alcorta y la Costanera

Además del nuevo paso vehicular, la iniciativa contempla la construcción de un anillo peatonal y una ciclovía de 440 metros de extensión, con el objetivo de garantizar cruces más seguros y accesibles para peatones y ciclistas.

La obra del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa apunta a mejorar la conectividad entre la Ciudad y la Costanera. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Según las estimaciones oficiales, la obra permitirá mejorar la fluidez de más de 38.000 vehículos que circulan diariamente por el corredor norte porteño. Asimismo, favorecerá de manera directa la accesibilidad y conectividad de más de 17.000 vecinos y usuarios que frecuentan los espacios públicos, áreas recreativas e instituciones ubicadas en el entorno de la Costanera.

Mientras avanzan los trabajos, las autoridades recomendaron planificar los viajes con anticipación y prever posibles demoras durante el fin de semana en los accesos hacia la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.

¿Qué otros cortes de tránsito están previstos para el futuro en la Ciudad de Buenos Aires?

Además del cierre total nocturno de la autopista Illia y de un tramo de la avenida Cantilo previsto para este viernes 7 de agosto, entre las 22 y las 6, la Ciudad mantendrá durante el sábado y el domingo reducciones de calzada en la zona de obra por la presencia de equipos trabajando en el nuevo Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa.

Por eso, quienes circulen por el norte porteño deberán prestar atención a las demoras que puedan registrarse durante el fin de semana, especialmente en los accesos hacia avenida Cantilo, avenida General Paz y Panamericana. En sentido contrario, hacia el centro porteño, la autopista Illia y la avenida Leopoldo Lugones permanecerán abiertas y con circulación normal, según la información oficial difundida para este operativo.

El Gobierno porteño también mantiene publicada la información de cortes de tránsito y afectaciones viales en sus canales oficiales. En la sección de Movilidad e Infraestructura figuran avisos recientes sobre cortes por eventos, obras y cambios de circulación, incluido el cierre nocturno de la Illia y Cantilo por las obras del Anillo La Pampa.

La recomendación para los conductores es consultar el estado del tránsito antes de salir, evitar la zona de obra cuando sea posible y optar por corredores alternativos como las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador, que fueron señaladas como vías de desvío durante el operativo nocturno.