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San Cayetano 2026: a qué hora son las misas, dónde queda el santuario y cómo será la marcha este viernes 7 de agosto

La festividad de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, volverá a convocar a miles de creyentes en el santuario de Liniers. Habrá misas durante toda la jornada, actividades religiosas, bendiciones especiales y la tradicional peregrinación de trabajadores.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Miles de fieles agradecen a San Cayetano.
Miles de fieles agradecen a San Cayetano. Foto: NA
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Miles de personas participarán este 7 de agosto de una nueva celebración de San Cayetano, una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del país. Como cada año, el epicentro de la jornada será el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, donde los fieles acudirán para agradecer, pedir trabajo o renovar sus pedidos al santo.

La edición 2026 tendrá como lema “San Cayetano, aquí tienes a tu pueblo” y contará con una agenda que combinará celebraciones religiosas, bendiciones, actividades culturales y la tradicional movilización de organizaciones sociales y sindicales.

El origen de la fe: quién fue San Cayetano de Thiene y por qué se lo venera por el trabajo
San Cayetano Foto: Web Santuario San Cayetano

Cronograma de San Cayetano 2026 en el santuario de Liniers

Las actividades comenzarán la noche previa. El 6 de agosto, desde las 20, se realizará un festival cultural y popular en las inmediaciones del santuario, mientras que a las 22.45 tendrá lugar el primer Pacto de Amistad con San Cayetano, una ceremonia en la que se entregará la tradicional cinta amarilla a los asistentes.

A las 0 del 7 de agosto se abrirán las puertas del templo ubicado en Cuzco 150, dando inicio formal a la celebración central y al ingreso de los primeros peregrinos.

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La primera gran ceremonia del día será a las 8 de la mañana, con la Misa de los Trabajadores, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Tras la celebración, se llevará a cabo la bendición de herramientas y elementos vinculados al trabajo.

Uno de los momentos más convocantes llegará a las 11, cuando se celebre la misa central de la festividad. La ceremonia también podrá seguirse de manera virtual a través del canal oficial de YouTube del santuario.

Durante toda la jornada se sucederán distintas misas y actividades religiosas. Al finalizar cada celebración, se renovará el Pacto de Amistad con el santo y se distribuirán estampitas junto con las tradicionales cintas amarillas.

Cómo ingresar al Santuario de San Cayetano

Para ordenar la gran cantidad de asistentes que suelen acercarse cada año, la organización volverá a disponer de dos modalidades de acceso.

Miles de fieles acuden al Día de San Cayetano.
Miles de fieles acuden al Día de San Cayetano. Foto: REUTERS

Por un lado, funcionará la fila de peregrinos, destinada a quienes desean acercarse hasta la imagen de San Cayetano, dejar espigas de trigo, tocar el vidrio protector y realizar una breve oración frente al santo.

También habrá una fila rápida, pensada para quienes quieran ingresar directamente al templo para participar de una misa o rezar sin realizar el recorrido completo de la peregrinación.

El recorrido de la tradicional marcha de San Cayetano

La celebración religiosa estará acompañada por la ya habitual Marcha de San Cayetano, impulsada por movimientos sociales y centrales sindicales bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”.

La movilización partirá desde las inmediaciones de la basílica de Liniers y avanzará por avenida Rivadavia hasta llegar a Plaza de Mayo, donde está previsto un acto frente a la Casa Rosada.

Debido a la convocatoria, se esperan cortes de tránsito y desvíos vehiculares en distintos puntos del recorrido durante gran parte del día, por lo que se recomienda a los conductores consultar previamente las alternativas para circular por la ciudad.

San Cayetano
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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