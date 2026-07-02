Mira todos los partidos del Mundial en 4K en el canal 4002 de Telecentro.

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¿Te imaginás escuchar el grito de gol como si estuvieras en la platea? ¿Ver cada pase, cada gambeta, cada atajada en detalle absoluto? Telecentro lo hace posible a través del canal 4002 donde podés disfrutar de cada encuentro del Mundial 2026 con la mejor calidad de imagen.

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Viví cada partido como si estuvieras en la tribuna. Más color, más realismo y toda la emoción de la copa del Mundo con una calidad de imagen espectacular en 4K.

Encontrá todos los partidos en vivo por el canal 4002 de Telecentro. Porque hay goles que no se cuentan dos veces.

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