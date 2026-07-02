Mira todos los partidos del Mundial en 4K en el canal 4002 de Telecentro. Foto: Telecentro.

¿Te imaginás escuchar el grito de gol como si estuvieras en la platea? ¿Ver cada pase, cada gambeta, cada atajada en detalle absoluto? Telecentro lo hace posible a través del canal 4002 donde podés disfrutar de cada encuentro del Mundial 2026 con la mejor calidad de imagen.

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