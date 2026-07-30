Rescate en Catamarca: Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo en la alta montaña

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo de rescate en Catamarca. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

Un fuerte temporal de nieve y viento blanco sorprendió a más de 170 turistas que recorrían el Balcón del Pissis, uno de los principales atractivos de alta montaña de Catamarca. La acumulación de nieve bloqueó los caminos, inmovilizó decenas de camionetas y obligó a desplegar un operativo de rescate de gran magnitud.

La emergencia se produjo en un territorio de difícil acceso, con bajas temperaturas y sectores ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas dificultaron el avance de los equipos y obligaron a utilizar tractores, retroexcavadoras y vehículos especiales para abrir camino.

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo en Catamarca.

En las tareas participaron organismos provinciales y municipales, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía, Vialidad, SAME, personal de Salud, baqueanos, rescatistas y empresas que operan en la región.

Conectividad para coordinar la emergencia

En este contexto, Telecentro aportó conectividad satelital mediante tecnología Starlink, complementada con un desarrollo propio diseñado para operar en lugares sin cobertura terrestre o sin suministro eléctrico.

La solución permitió disponer de acceso a internet en un escenario donde las redes convencionales resultaban limitadas, fortaleciendo las comunicaciones y la coordinación de los equipos desplegados en la montaña.

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo de rescate en Catamarca. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

En una emergencia de estas características, la conectividad permite transmitir información desde el terreno, establecer contacto entre los distintos puntos del operativo, coordinar vehículos y personal, y mantener comunicadas las bases sanitarias y logísticas.

Un desarrollo argentino para situaciones extremas

El equipamiento utilizado forma parte de las soluciones de conectividad satelital desarrolladas por Telecentro para zonas remotas y escenarios de contingencia.

Entre ellas se encuentra el Maletín de Internet Móvil Autónomo, un sistema portátil que integra una antena Starlink Mini, conectividad Wi-Fi y una batería de litio con hasta diez horas de autonomía.

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo de rescate en Catamarca. Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

El dispositivo pesa aproximadamente nueve kilos y puede recargarse tanto mediante una conexión eléctrica de 220 voltios como desde la toma de 12 voltios de un vehículo. También cuenta con indicadores de funcionamiento, sensores de temperatura y un sistema de gestión y protección de la batería.

Su diseño permite trasladarlo hasta el lugar donde se necesita conectividad y ponerlo rápidamente en funcionamiento, sin depender de infraestructura fija. Está pensado para operativos sanitarios, emergencias, fuerzas de seguridad, minería, educación rural y trabajos de campo.

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo de rescate en Catamarca. Foto: Telecentro

Más de 170 personas asistidas

Los equipos de emergencia lograron localizar y evacuar a los turistas que habían quedado distribuidos en diferentes sectores del camino. Muchos permanecieron durante varias horas dentro de sus vehículos, a la espera de que la maquinaria pudiera despejar la nieve acumulada.

Los rescatados fueron trasladados hacia una base sanitaria y logística instalada en el kilómetro cero y a dependencias disponibles en la zona. Varias personas recibieron atención médica y al menos dos debieron ser asistidas por signos de hipotermia, aunque no se informaron víctimas fatales.

El operativo dejó en evidencia los desafíos que presentan las excursiones de alta montaña frente a fenómenos climáticos extremos, pero también la importancia de contar con herramientas móviles de comunicación capaces de funcionar cuando las redes terrestres quedan fuera de alcance.

Telecentro aportó conectividad satelital para el operativo de rescate en Catamarca. Foto: Telecentro

La experiencia en Catamarca demuestra que, ante una emergencia, la conectividad deja de ser únicamente un servicio de acceso a internet: se transforma en una infraestructura crítica para compartir información, coordinar recursos y asistir a las personas.

Tecnología desarrollada en la Argentina y puesta al servicio de quienes trabajan para proteger vidas.