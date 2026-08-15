Cómo hacer paella en casa: guía completa y fácil para lograr que te quede rica, jugosa y rendidora

La paella es ideal para combatir el frío, disfrutar en familia o darte un gusto muy especial. Foto: Unsplash

Si estás buscando una receta especial para combatir el frío y darte un gusto, esta paella de mariscos de Paulina Cocina es una opción perfecta. Es un plato sabroso, muy rendidor y mucho más fácil de hacer de lo que parece.

Resulta ideal para deleitarse preparando una cita consigo mismo junto a un buen vino o para quedar súper bien con invitados. En el mundo de la cocina, pocas cosas son tan reconfortantes como un plato caliente que, con la misma calidez de un buen guiso, llena la casa de aromas increíbles.

Qué arroz conviene usar para hacer paella

El ingrediente principal será el arroz. Para este plato, el arroz original de España y recomendado por los expertos es el arroz bomba. Es un grano redondo famoso por absorber mucho sabor sin perder su forma y manteniéndose separado del resto de los granos. Se recomienda utilizar 4 medidas de agua por cada medida de arroz, cocinándolo unos 18 minutos.

Si estás en Argentina y no conseguís arroz bomba, lo más recomendado es el doble carolina. Este grano largo y ancho cumple su función perfectamente: no se pega y es capaz de absorber toda el agua que necesita la preparación.

Cuál es el condimento que no puede faltar en una paella

Hay otro ingrediente que no puede faltar para lograr una típica paella española: el azafrán. Es uno de los condimentos más populares y valorados en España, responsable de darle color y un sabor único a nuestro plato.

Sin embargo, si no tenés azafrán o no lo conseguís, se puede reemplazarlo fácilmente por condimento para arroz o cúrcuma. El efecto deseado va a ser el mismo.

En la paella se pueden usar camarones, almejas, langostas, langostinos, calamares y ostiones, entre otros. Foto: Unsplash

Recomendaciones a la hora de elegir los mariscos

Para este plato se pueden elegir los mariscos libremenete. En este sentido, se pueden usar camarones, almejas, langostas, langostinos, calamares y ostiones, entre otros.

También es una excelente idea agregar carne de pollo cortada en trozos. El pollo y el arroz amarillo son sumamente combinables.

Ingredientes para preparar una rica paella de mariscos

1 morrón rojo

1 morrón verde

2 cebollas

1 tomate mediano

200 gr de arroz doble carolina

1 cucharada de pimentón dulce

2 ajos

Azafrán o condimento para arroz (al gusto)

500 gr de calamar

200 gr de mejillones

400 gr de langostinos

200 gr de almejas

200 gr de berberechos

700 ml de caldo de verduras

Llená la casa de aromas increíbles con esta increíbles paella. Foto: Unsplash

Paso a paso: cómo cocinar una paella en casa