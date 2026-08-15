Cómo hacer paella en casa: guía completa y fácil para lograr que te quede rica, jugosa y rendidora

Si estás buscando una receta especial para combatir el frío y darte un gusto, esta paella de mariscos de Paulina Cocina es una opción perfecta. Es un plato sabroso, muy rendidor y mucho más fácil de hacer de lo que parece.
Resulta ideal para deleitarse preparando una cita consigo mismo junto a un buen vino o para quedar súper bien con invitados. En el mundo de la cocina, pocas cosas son tan reconfortantes como un plato caliente que, con la misma calidez de un buen guiso, llena la casa de aromas increíbles.
Qué arroz conviene usar para hacer paella
El ingrediente principal será el arroz. Para este plato, el arroz original de España y recomendado por los expertos es el arroz bomba. Es un grano redondo famoso por absorber mucho sabor sin perder su forma y manteniéndose separado del resto de los granos. Se recomienda utilizar 4 medidas de agua por cada medida de arroz, cocinándolo unos 18 minutos.
Si estás en Argentina y no conseguís arroz bomba, lo más recomendado es el doble carolina. Este grano largo y ancho cumple su función perfectamente: no se pega y es capaz de absorber toda el agua que necesita la preparación.
Cuál es el condimento que no puede faltar en una paella
Hay otro ingrediente que no puede faltar para lograr una típica paella española: el azafrán. Es uno de los condimentos más populares y valorados en España, responsable de darle color y un sabor único a nuestro plato.
Sin embargo, si no tenés azafrán o no lo conseguís, se puede reemplazarlo fácilmente por condimento para arroz o cúrcuma. El efecto deseado va a ser el mismo.
Recomendaciones a la hora de elegir los mariscos
Para este plato se pueden elegir los mariscos libremenete. En este sentido, se pueden usar camarones, almejas, langostas, langostinos, calamares y ostiones, entre otros.
También es una excelente idea agregar carne de pollo cortada en trozos. El pollo y el arroz amarillo son sumamente combinables.
Ingredientes para preparar una rica paella de mariscos
- 1 morrón rojo
- 1 morrón verde
- 2 cebollas
- 1 tomate mediano
- 200 gr de arroz doble carolina
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 2 ajos
- Azafrán o condimento para arroz (al gusto)
- 500 gr de calamar
- 200 gr de mejillones
- 400 gr de langostinos
- 200 gr de almejas
- 200 gr de berberechos
- 700 ml de caldo de verduras
Paso a paso: cómo cocinar una paella en casa
- Lavar bien todos los frutos de mar y reservar. Cepillar las almejas si es necesario. Limpiar y cortar los calamares en rodajas.
- En una paellera o sartén amplia, calentar un poco de aceite de oliva y sofreír los langostinos durante 3-4 minutos, hasta que estén rosados. Reservar.
- En el mismo recipiente, sofreír los calamares por 3-4 minutos. Luego agregar las cebollas, los ajos, los morrones y el tomate previamente picados en cubos pequeños. Añadir sal al gusto y cocinar a fuego medio-bajo durante 8 minutos.
- Agregar el arroz y distribuirlo de manera homogénea. Incorporar el azafrán o condimento para arroz. Añadir el caldo caliente y mezclar suavemente.
- Cocinar a fuego medio, sin remover, durante unos 25-30 minutos, hasta que el arroz esté tierno y sin líquido. A los 5 minutos de esta cocción, agregar el pimentón dulce si lo deseas. Si notas que el arroz se seca demasiado rápido, agrega un poco más de caldo o agua caliente.
- Añadir las almejas y cocinar por 5 minutos hasta que se abran. Descartar aquellas que permanezcan cerradas.
- Incorporar los mejillones y berberechos, y cocinar todo junto por 10 minutos más a fuego bajo.
- Finalmente, agregar los langostinos que habíamos reservado y cocinar los últimos 5 minutos.
- Retirar del fuego y dejar reposar la preparación tapada con un paño limpio durante unos minutos antes de servir.