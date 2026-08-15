¿Colectivos, trenes y subtes este feriado del lunes 17 de agosto?: los horarios especiales de su funcionamiento

¿Cómo funcionará el transporte público el feriado? Foto: X @CiudadDeBondis

Este lunes 17 de agosto será feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La jornada tendrá modificaciones en el funcionamiento habitual del transporte, los servicios públicos y distintas dependencias de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo funcionará el transporte público

El subte y el Premetro funcionarán de 8 a 22, mientras que las líneas de colectivo circularán con una frecuencia reducida. Por su parte, los trenes operarán con cronograma de feriado, aunque algunas líneas tendrán interrupciones y modificaciones debido a obras.

¿Cómo funcionará el subte este feriado? Foto: X / @Claubonara.

En la Línea Mitre, las formaciones no llegarán hasta Retiro. El ramal Tigre permanecerá interrumpido, mientras que los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre finalizarán su recorrido en Belgrano R.

La Línea San Martín funcionará de 7.30 a 16 con un esquema especial. Además, el servicio estará limitado entre Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred debido a trabajos sobre las vías.

El sistema Ecobici estará disponible con pases intensivos mensuales, recreativos y turísticos, tanto para viajes únicos como diarios.

Hospitales, emergencias y servicios públicos

Durante el feriado, los hospitales públicos mantendrán abiertas las guardias y áreas críticas durante las 24 horas. No habrá atención en consultorios externos, vacunatorios, CeSAC, CEMAR ni Centros de Diagnóstico Porteños.

El SAME continuará atendiendo emergencias médicas de manera ininterrumpida a través del 107. La línea 147 funcionará de 8 a 14 para turnos y orientación.

También estarán operativas las guardias de la Policía y Bomberos de la Ciudad, además de las líneas 911 y 103. Defensa Civil, Logística y Guardia de Auxilio funcionarán durante toda la jornada.

La recolección de residuos será el único servicio que mantendrá su funcionamiento habitual.

Qué pasará con escuelas y oficinas públicas

Las escuelas públicas permanecerán cerradas durante el feriado. Tampoco habrá atención al público en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas, las sedes comunales ni el Registro Civil.

El Registro Civil contará únicamente con una guardia para defunciones entre las 8 y las 12.

Los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, además del Crematorio de la Ciudad, realizarán inhumaciones entre las 7.30 y las 14. El último ingreso estará permitido hasta las 13.30.

Estacionamiento, peajes y trámites vehiculares

Durante el feriado estará permitido estacionar en avenidas y calles donde la prohibición rige exclusivamente durante los días hábiles de 7 a 21. Además, no funcionará el estacionamiento medido.

Sin embargo, seguirán vigentes las restricciones durante las 24 horas en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y sectores paralelos a ciclovías. Las excepciones estarán indicadas mediante señalización.

Los peajes funcionarán normalmente, con horario pico de fin de semana: de 11 a 15 hacia provincia y de 17 a 21 hacia el centro.

El funcionamiento de los peajes este 17 de agosto. Foto: NA

La sede Roca para realizar trámites de licencias de conducir permanecerá cerrada, aunque la pista de aprendizaje estará abierta. Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular tampoco atenderán al público, al igual que la Dirección General de Infracciones.

Parques, museos y espacios culturales abiertos

Quienes quieran aprovechar el feriado podrán visitar distintos espacios turísticos y recreativos. El Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano permanecerán abiertos.

También funcionarán la Torre Monumental y el Planetario. Los museos administrados por el Gobierno porteño abrirán sus puertas según sus respectivos horarios.

En cuanto a las bibliotecas públicas, permanecerán cerradas, con excepción de Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.

En el ámbito cultural, estarán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales. En cambio, abrirán el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón.