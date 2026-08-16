Outlets en CABA: dónde comprar ropa y zapatillas de marca con hasta 70% de descuento

Descuentos en indumentaria y outlets. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Los outlets de ropa y calzado en la Ciudad de Buenos Aires se convirtieron en una alternativa para quienes buscan comprar productos de marcas reconocidas a precios más bajos. Estos comercios concentran saldos de fábrica, prendas de temporadas anteriores, discontinuos y promociones especiales que pueden ofrecer importantes diferencias respecto de los locales tradicionales.

La oferta se distribuye en distintos polos comerciales de la Capital Federal, desde Belgrano y Palermo hasta Barracas, Villa Crespo y Floresta. En algunos establecimientos se pueden encontrar descuentos de hasta 70%, promociones 2X1 y oportunidades en zapatillas, indumentaria deportiva, ropa urbana y accesorios.

Descuentos en importantes marcas de ropa. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los principales polos de outlets en Buenos Aires

Uno de los circuitos destacados se encuentra en Belgrano, especialmente en la zona de Avenida Cabildo y Olazábal. Allí funciona Premium Market Outlet, un paseo comercial de dos plantas con ropa, calzado y accesorios importados.

Entre las marcas que pueden encontrarse aparecen H&M, Bershka, Pull&Bear, Gap, Forever 21, New Balance, Goorin, Speedo, Pony y Brooks, aunque la disponibilidad depende del stock de cada local.

Otro punto importante es Distrito Barracas, ubicado en el entorno de las calles Herrera, California e Iriarte. La zona reúne grandes depósitos y locales oficiales de fábrica, con propuestas de marcas como Adidas, Puma, Grimoldi, Desiderata, Portsay, Montagne y Lacoste.

El circuito ofrece principalmente calzado deportivo, ropa urbana, indumentaria técnica y productos provenientes de temporadas anteriores.

Villa Crespo, Palermo y Distrito Arcos

El tradicional corredor de Aguirre y Loyola, en Villa Crespo, concentra numerosos locales de marcas reconocidas. En sus calles se pueden encontrar establecimientos de Levi’s, Lacoste, Puma, Kosiuko, Brooksfield, Etiqueta Negra, Awada y Rapsodia.

La zona se extiende hacia Palermo y la Avenida Córdoba, donde también existen alternativas para indumentaria infantil y ropa formal. Entre ellas aparecen locales de Cheeky y Mimo & Co, además de diferentes propuestas de sastrería.

Otro punto de interés es Distrito Arcos, en Palermo, que reúne outlets de marcas deportivas y de indumentaria reconocidas. Allí se pueden encontrar propuestas de Adidas, Nike, Reebok, Lacoste y Tommy Hilfiger, entre otras firmas, con promociones que dependen de la temporada y del stock disponible.

Floresta: el polo de Avenida Rivadavia

En Floresta, el circuito comercial vinculado con la indumentaria se concentra especialmente alrededor de Avenida Rivadavia y sus calles cercanas.

Además del tradicional polo textil de la zona de Avenida Avellaneda, en el entorno de Rivadavia y Segurola se destacan locales de importantes marcas deportivas. Adidas y Nike cuentan allí con establecimientos próximos entre sí, donde es posible encontrar zapatillas, ropa deportiva y productos de temporadas anteriores.

El movimiento comercial de esta zona combina locales minoristas, mayoristas y establecimientos vinculados directamente con fabricantes y distribuidores.

Consejos para comprar en outlets

Antes de recorrer los distintos polos de liquidación, conviene comparar precios y promociones. Algunos locales ofrecen descuentos adicionales mediante bancos, tarjetas o billeteras virtuales en determinados días.

También es importante revisar cuidadosamente talles, costuras, cierres y estado general de las prendas, especialmente cuando se trata de saldos finales o productos discontinuados.

Dónde comprar barato y bueno. Foto: redes

Por último, se recomienda consultar antes de pagar la política de cambios y devoluciones. Las condiciones pueden ser diferentes para artículos en liquidación, por lo que resulta fundamental conservar el ticket o comprobante de compra.

De esta manera, recorrer los outlets porteños puede convertirse en una estrategia para conseguir ropa y calzado de primeras marcas a precios más accesibles, siempre comparando las promociones y verificando las condiciones de cada compra.