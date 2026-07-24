Ruta 11: retoman el proyecto para una autovía clave entre Mar del Plata y Miramar

Construcción en la Ruta 11 Foto: 0223

La posibilidad de transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 que une Mar del Plata con Miramar volvió a instalarse en la agenda de la Provincia de Buenos Aires. Aunque por el momento no hay una fecha de inicio ni un presupuesto confirmado, el proyecto fue nuevamente evaluado por autoridades de Vialidad bonaerense y representantes del municipio de General Alvarado, lo que reavivó las expectativas en una zona que viene experimentando un fuerte crecimiento urbano y turístico.

La iniciativa apunta a mejorar uno de los corredores más utilizados del sudeste bonaerense, especialmente durante los fines de semana largos, las vacaciones de verano y los períodos de recambio turístico. El tramo sobre la Ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar no solo conecta dos ciudades balnearias de alto movimiento, sino que también atraviesa áreas que en los últimos años comenzaron a ganar protagonismo residencial, comercial y turístico.

Por qué la autovía entre Mar del Plata y Miramar vuelve a ser prioritaria

El crecimiento de localidades y parajes como Chapadmalal, San Eduardo del Mar y El Marquesado modificó la dinámica del tránsito en la zona. Lo que durante años fue visto principalmente como un camino costero de conexión, hoy funciona también como vía cotidiana para vecinos, trabajadores, turistas, prestadores gastronómicos, alojamientos y emprendimientos vinculados al turismo de naturaleza.

Construcción en la Ruta 11 Foto: 0223

En ese contexto, la duplicación de calzada aparece como una respuesta posible a un reclamo que mezcla seguridad vial, conectividad y desarrollo regional. Una autovía permitiría separar sentidos de circulación, ordenar accesos, reducir maniobras riesgosas y mejorar los desplazamientos en una traza que combina tránsito local con flujo turístico intenso.

El corredor costero, cada vez más estratégico

La reactivación del análisis técnico sobre la autovía se da en un momento en el que la Ruta Provincial 11 concentra distintas obras y proyectos a lo largo de la Costa Atlántica. La Provincia informó avances en la transformación en autovía del tramo entre Villa Gesell y Mar Chiquita, una intervención de 72,4 kilómetros que incluye segunda calzada, repavimentación, banquinas pavimentadas, retornos y mejoras en accesos.

Ese antecedente vuelve a poner en foco la importancia de completar mejoras en otros sectores del corredor atlántico. Según la información oficial, la Ruta 11 tiene una extensión total de 583 kilómetros y atraviesa 17 municipios, por lo que su modernización impacta de manera directa en la movilidad, el turismo y la economía de numerosas localidades costeras.

Chapadmalal y el nuevo mapa turístico de la Ruta 11

Uno de los factores que más empuja la discusión es el crecimiento de Chapadmalal como destino propio. En los últimos años, la zona dejó de ser solo un punto intermedio entre Mar del Plata y Miramar para consolidarse como un polo con identidad turística, gastronómica y residencial. Ese cambio incrementó la circulación diaria y estacional sobre la ruta.

Construcción en la Ruta 11 Foto: 0223

A su vez, la reciente creación del corredor turístico “Camino del Mar” para el tramo de la Ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar refuerza la mirada estratégica sobre la zona. Ese proyecto contempla la puesta en valor del recorrido con miradores, espacios de descanso, iluminación, accesos a playas públicas, señalización turística y cartelería interpretativa.

Qué podría cambiar si avanza la nueva autovía

Si el proyecto finalmente pasa de la etapa de análisis a la ejecución, el cambio más visible sería la mejora en la circulación entre Mar del Plata y Miramar, dos ciudades que mantienen un vínculo permanente por motivos turísticos, laborales, comerciales y familiares. Una ruta con doble calzada permitiría absorber mejor los picos de tránsito y reducir los tiempos de viaje en momentos de alta demanda.

También podría generar un impacto directo sobre el desarrollo de emprendimientos ubicados a lo largo del corredor. Restaurantes, complejos turísticos, alojamientos, prestadores de actividades al aire libre y comercios de cercanía dependen en gran parte de una conectividad segura y fluida. En ese sentido, la autovía no sería solo una obra vial, sino también una herramienta para potenciar el crecimiento económico de toda la franja costera.

Sin plazos ni presupuesto, pero con expectativa regional

Por ahora, el dato central es que la obra volvió a ser estudiada, aunque todavía no cuenta con plazos de ejecución ni inversión definida. Esa falta de precisiones obliga a tomar el anuncio con cautela, pero el regreso del tema a la mesa de trabajo provincial es leído como una señal positiva por quienes reclaman mejoras estructurales en la Ruta 11.

La expectativa se apoya en una necesidad concreta: acompañar con infraestructura el cambio que ya ocurrió en el territorio. La costa sur de Mar del Plata y el acceso hacia Miramar ya no tienen la misma dinámica que hace una década. Hay más movimiento, más población, más visitantes y más actividades económicas vinculadas a la ruta.