Emergencia en España: piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

Incendios en España Foto: Efe

España atraviesa uno de los peores incendios forestales de los últimos años, con focos concentrados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila avanzaron con rapidez, obligando a evacuar a miles de personas y provocando la declaración de la emergencia de interés nacional.

Frente a la magnitud del desastre, el Gobierno español solicitó asistencia a la Unión Europea mediante el Mecanismo de Protección Civil, una herramienta destinada a coordinar recursos entre los países miembros cuando una emergencia supera la capacidad de respuesta nacional.

Incendios forestales en España. EFE

La respuesta afortunadamente no tardó en llegar y la Comisión Europea confirmó que realizará un despliegue aéreo y el uso de la última tecnología satelital para apoyar las tareas de los bomberos para intentar contener el fuego.

En este sentido, Bruselas enviará cuatro aviones anfibios Canadair, dos provenientes de Grecia y otros dos de Italia, para reforzar las tareas de combate contra los incendios que afectan a distintas regiones de España.

Desde la UE señalaron que siguen con preocupación la evolución de los incendios, que ya fueron catalogados como especialmente graves debido a su rápida propagación y al elevado riesgo para la población.

Crisis ambiental en España: más de 10.000 evacuados y emergencia nacional

Los incendios más importantes se concentran en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, donde las autoridades ordenaron evacuaciones masivas y declararon la emergencia de interés nacional para coordinar todos los recursos disponibles.

En la región madrileña, varios focos terminaron fusionándose en un único frente de gran magnitud, complicando las tareas de extinción y obligando a miles de personas a abandonar sus hogares de forma preventiva. La situación también afectó zonas turísticas y espacios naturales de alto valor ambiental.

Según datos difundidos por medios españoles, julio de 2026 ya registra una cantidad de grandes incendios muy superior al promedio histórico, con decenas de miles de hectáreas arrasadas.

Incendios en España. Foto: EFE.

Los incendios se producen en medio de una de las olas de calor más intensas de los últimos años en España. Las elevadas temperaturas y la sequedad del terreno incrementan el riesgo de nuevos focos. Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), durante 2025 el fuego arrasó más de 393.000 hectáreas en el país, uno de los peores registros de las últimas décadas, reflejando el creciente impacto de los eventos climáticos extremos sobre la región.

Más de 15.000 hectáreas quemadas

Hasta el momento ya se han calcinado 9.000 hectáreas en la provincia de Ávila y otras 6.000 en la Comunidad de Madrid y el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, aseguró que las próximas 24 horas serán “muy complejas” por las fuertes rachas de viento.

También explicó que se ha cumplido uno de los escenarios temidos por los técnicos: la unión de los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Toledo, también cerca de Madrid, y el de la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, que forman ya “un único incendio”.

El fuego está fuera de capacidad de extinción: “Podemos intentar limitar los flancos, pero no vamos a poder parar esa cabeza hasta que no cambien las condiciones” meteorológicas, sostuvo Novillo.

La inusual ola de calor en Europa produjo incendios en Alemania y España. Foto: NA

El consejero señaló que el siguiente escenario que preocupa a los servicios de emergencia es la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila).

Más de 1.100 efectivos de la UME trabajan en estos incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica.