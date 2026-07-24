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Estuvo casi tres años prófugo: detuvieron al acusado del femicidio de Agostina Jalabert en Estados Unidos

Se trata de Juan Manuel Reverter, quien era buscado intensamente tras años de investigación. Su aprehensión reaviva las expectativas de la familia de que el caso llegue a juicio.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Detienen a Juan Manuel Reverter, el acusado del femicidio de Agostina Jalabert
Detienen a Juan Manuel Reverter, el acusado del femicidio de Agostina Jalabert Foto: NA
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Detuvieron en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, ex novio de la modelo argentina Agostina Jalabert, quien fue asesinada en México. El único sospechoso del hecho fue arrestado en Oregon, y su detención se produjo luego de tres años de búsqueda, ya que se encontraba prófugo.

Desde que abandonó México, el sospechoso era intensamente buscado por la Justicia y se mantenía oculto tras la alerta de Interpol. La noticia fue recibida con alivio por la familia de Agostina, que desde hace años reclama justicia y espera que la detención permita avanzar hacia la extradición del acusado y el inicio del proceso judicial por el femicidio.

Detienen a Juan Manuel Reverter, el acusado del femicidio de Agostina Jalabert Foto: NA

La detención de Reverter fue posible gracias al trabajo conjunto entre organismos de seguridad de distintos países y a la vigencia de una alerta roja de Interpol, herramienta utilizada para localizar y detener a personas buscadas por la Justicia a nivel internacional.

El hombre quedó a disposición de las autoridades, que deberán analizar cuáles son los pasos legales a seguir para definir su situación. Por otro lado, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia mexicana, donde se tramita la causa por el crimen de Agostina Jalabert.

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Agostina Jalabert, modelo fallecida en Playa del Carmen. Foto: redes sociales
Agostina Jalabert, modelo fallecida en Playa del Carmen. Foto: redes sociales

Cómo fue el femicidio de Agostina Jalabert, la modelo argentina que residía en México

Agostina Jalabert era modelo e influencer, querida por su familia y amigos, pero fue encontrada muerta el 18 de febrero de 2023 en su vivienda de Playa del Carmen, en el estado mexicano de Quintana Roo, donde residía desde hacía un tiempo.

En un primer momento, el caso generó dudas e incertidumbre. Sin embargo, a medida que avanzó la investigación, los peritajes y las pruebas recolectadas llevaron a la Fiscalía a apuntar contra Juan Manuel Reverter, quien era pareja de la joven y quien, además, había abandonado México inmediatamente después del hecho.

Desde entonces, familiares y amigos impulsaron campañas para mantener visible el caso y reclamaron que el acusado fuera localizado para responder ante la Justicia. En Argentina, la pena correspondiente a un femicidio de estas características es de prisión perpetua; sin embargo, el caso se enjuiciará en México.

Detienen a Juan Manuel Reverter, el acusado del femicidio de Agostina Jalabert Foto: NA

Luego de conocerse la noticia de la detención de Juan Manuel, los allegados de Agostina expresaron su satisfacción por la captura y renovaron el pedido de justicia. Para ellos, la detención representa un paso fundamental después de años de incertidumbre y búsqueda.

Aunque el proceso judicial aún tiene varias instancias por delante, la familia confía en que el arresto del principal acusado permita esclarecer definitivamente el caso y que el femicidio de la joven argentina no quede impune.

Estados UnidosDetenciónFemicidio
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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