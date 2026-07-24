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Cuentas sueldo en dólares: qué cambia para trabajadores y empresas tras la medida del BCRA

La decisión abre la puerta para que las empresas paguen remuneraciones en moneda extranjera, aunque su aplicación práctica dependerá de las condiciones cambiarias y de la capacidad de cada empleador para acceder a divisas.

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El Banco Central de la República Argentina actualizó la normativa que regula las cuentas sueldo y permitió que estas puedan abrirse tanto en pesos como en dólares estadounidenses. Hasta ahora, la operatoria bancaria contemplaba únicamente la denominación en moneda local, por lo que el cambio representa una novedad relevante para el mercado laboral y financiero.

La medida busca adaptar el funcionamiento de los bancos a los cambios introducidos por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que modificó el régimen de remuneraciones y estableció que el salario puede abonarse en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera.

En términos prácticos, esto significa que una empresa podría depositar el sueldo de un trabajador directamente en una cuenta sueldo en dólares, siempre que exista acuerdo laboral y que la compañía cuente con las divisas necesarias para efectuar el pago.

Qué implica para los empleados que cobren en moneda extranjera

Para los trabajadores, la habilitación de cuentas sueldo en dólares puede convertirse en una herramienta atractiva en sectores donde los ingresos están vinculados a servicios exportables, tecnología, economía del conocimiento, empleos regionales o posiciones con referencias salariales dolarizadas.

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Deudas Foto: Diario Hoy

El principal cambio es que el salario podría acreditarse directamente en dólares, sin necesidad de pasar por una conversión previa a pesos. Esto permitiría conservar el ingreso en moneda extranjera dentro del sistema bancario, algo especialmente valorado por quienes buscan proteger parte de su poder adquisitivo frente a la volatilidad cambiaria.

Sin embargo, la novedad no implica que todos los trabajadores pasarán a cobrar en dólares de manera automática. La medida habilita la posibilidad, pero no obliga a las empresas a pagar salarios en moneda extranjera. La implementación dependerá de cada relación laboral, de los acuerdos contractuales y de la disponibilidad de dólares por parte del empleador.

Cómo funcionarán los depósitos y extracciones

Según la información difundida sobre la nueva operatoria, las entidades financieras deberán aceptar depósitos y extracciones en dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta sueldo. En otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio, la disponibilidad dependerá de la capacidad operativa de cada banco.

Este punto será clave para los usuarios, porque no todos los bancos cuentan con la misma infraestructura para operar dólares en efectivo en múltiples canales. Por eso, aunque la cuenta sueldo pueda estar denominada en moneda extranjera, la experiencia de uso podría variar según la entidad financiera y la sucursal elegida.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Además, se mantiene el espíritu de gratuidad de la cuenta sueldo para los fondos acreditados por una relación laboral, una característica central de este tipo de producto bancario.

El límite que miran las empresas: el acceso a dólares

Aunque el cambio normativo genera expectativa, su impacto inmediato podría ser limitado. En el sector privado advierten que muchas empresas todavía enfrentan restricciones para acceder al mercado cambiario y conseguir los dólares necesarios para pagar remuneraciones de forma masiva.

Ese será uno de los principales desafíos. Una cosa es que la normativa permita pagar salarios en dólares, y otra muy distinta es que las compañías puedan obtener esas divisas de manera regular, previsible y sin costos financieros elevados.

Por ese motivo, los primeros casos podrían concentrarse en firmas que ya generan ingresos en dólares, empresas exportadoras, compañías tecnológicas o empleadores con estructuras salariales vinculadas al exterior. Para el resto del mercado laboral, la adopción podría ser gradual.

¿Dolarización salarial o una opción más dentro del sistema?

La habilitación de cuentas sueldo en dólares no significa una dolarización generalizada de los salarios. Lo que hace el Banco Central es sumar una opción bancaria que antes no estaba contemplada formalmente dentro del régimen de cuentas sueldo.

En ese sentido, la medida amplía el menú disponible para empleadores y trabajadores, pero no reemplaza el esquema tradicional de pagos en pesos. La cuenta sueldo en moneda local seguirá siendo la herramienta principal para la mayoría de las relaciones laborales en Argentina.

La diferencia es que, a partir de esta modificación, el sistema financiero queda preparado para canalizar remuneraciones en dólares cuando las partes así lo acuerden y cuando las condiciones económicas lo permitan.

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