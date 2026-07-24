El Gobierno trabaja en una sesión “extra large” en Diputados mientras que busca votos para aprobar pliegos judiciales en el Senado

Karina y javier Milei en el Congreso Foto: REUTERS

El Gobierno trabaja en la agenda legislativa para agosto con una sesión extra large en Diputados, mientras que en el Senado se buscan votos para aprobar pliegos judiciales.

La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Ejecutivo, con el objetivo de que se que sumen contribuyentes para incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

La Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre.

Esas negociaciones que encararán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores, con lo cual necesita 34 legisladores para tener 129 para abrir el recinto y para sancionar el proyecto.

Carta Orgánica del Banco Central. Foto: X

Por otro lado, se busca tratar la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En una iniciativa fundamental para Milei de cara al segundo semestre, se pretende limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar las garantías de independencia de la autoridad monetaria.

La actividad del Senado

En tanto, la Casa Rosada busca votar, también en el octavo mes del año, los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, junto con otras designaciones de jueces, fiscales y defensores.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara Federal porteña revisa procesamientos, sobreseimientos, faltas de mérito y otras resoluciones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado.