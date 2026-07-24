La oscura historia del presidente argentino que propuso bombardear Rosario para beneficiar a los ingleses

Rosario pudo ser bombardeada Foto: Archivo

En la Argentina del siglo XIX, cuando el país todavía intentaba ordenar su economía y consolidar su autoridad política, Rosario era mucho más que una ciudad portuaria en crecimiento. Su ubicación estratégica sobre el río Paraná, el avance del comercio y la llegada de capitales extranjeros la habían convertido en una plaza clave para bancos, exportadores y empresas vinculadas al comercio internacional. Tras la batalla de Caseros y la reorganización del país, la ciudad ganó protagonismo económico dentro de la Confederación y atrajo inversiones nacionales y extranjeras.

En ese contexto desembarcó el Banco de Londres y Río de la Plata, una entidad británica que abrió una sucursal en Rosario durante la década de 1860 y terminó ocupando un lugar central en la vida financiera santafesina. En una época sin moneda nacional plenamente unificada, los bancos podían emitir billetes propios siempre que contaran con respaldo metálico, lo que les daba un enorme poder sobre el crédito y la circulación de dinero.

Servando Bayo y la creación de un banco provincial

El giro llegó con el gobernador santafesino Servando Bayo, quien asumió en 1874 y buscó fortalecer la autonomía económica de la provincia. Su gobierno impulsó la creación del Banco Provincial de Santa Fe, una herramienta pensada para ampliar el crédito, reducir la dependencia de entidades privadas extranjeras y darle al Estado provincial mayor intervención sobre la economía local. Según registros históricos, el banco fue fundado en 1874 con un capital de dos millones de pesos fuertes y una participación relevante del Estado provincial.

Rosario pudo ser bombardeada Foto: Archivo

La medida tocó intereses sensibles. El Banco de Londres veía amenazada su influencia en una plaza donde había ganado peso durante años. La tensión aumentó cuando Santa Fe avanzó con reglas que limitaban la emisión de billetes por parte de entidades privadas y privilegiaban la circulación de moneda vinculada al banco provincial y al Banco Nacional. Para el capital británico, aquello era un golpe directo. Para el gobierno santafesino, era una defensa de la soberanía financiera.

La jugada del Banco de Londres que encendió la crisis

El Banco de Londres respondió con una maniobra de alto impacto: reunió una gran cantidad de billetes emitidos por el Banco Provincial y los presentó para su conversión en oro. En términos simples, buscó forzar una corrida contra la nueva entidad santafesina. Si el banco provincial no podía responder con metálico suficiente, quedaba expuesto a una crisis de confianza capaz de destruir su credibilidad.

Rosario pudo ser bombardeada Foto: Archivo

La respuesta de Bayo fue contundente. El gobierno de Santa Fe declaró al Banco de Londres como una institución “ruinosa a los intereses públicos, hostil y peligrosa” para la provincia, le retiró la autorización para operar, ordenó la liquidación de la sucursal rosarina y dispuso la intervención de sus bienes. También fue detenido el gerente de la entidad, identificado en crónicas históricas como Bahn.

Manuel Quintana: senador, abogado del banco y futuro presidente

El conflicto dejó de ser provincial y pasó a convertirse en un problema diplomático internacional. Allí apareció una figura que años después llegaría a la Casa Rosada: Manuel Quintana. En ese momento, Quintana era senador nacional, pero también actuaba como abogado del Banco de Londres, una doble condición que provocó fuertes cuestionamientos políticos y éticos.

Manuel Quintana

Quintana defendió los intereses de la entidad británica en medio de una pulseada que enfrentaba al gobierno santafesino con una de las potencias económicas y militares más poderosas del mundo. Según reconstrucciones históricas, el futuro presidente incluso quedó asociado a la posibilidad de una acción militar contra Rosario si no se revertía la intervención del banco.

Uno de los episodios más recordados ocurrió durante una reunión con el canciller Bernardo de Irigoyen. De acuerdo con testimonios atribuidos a Estanislao Zeballos, Quintana habría advertido sobre la presencia de una cañonera inglesa frente a Rosario, lo que provocó la reacción del canciller, quien se negó a continuar la conversación mientras un argentino actuara como portavoz de una intimidación extranjera.

La cañonera británica que puso a Rosario en vilo

La amenaza no fue solamente verbal. El Reino Unido envió la cañonera HMS Beacon, que se encontraba en Montevideo, hacia el puerto de Rosario. Oficialmente, la misión era proteger intereses británicos y resguardar los bienes del banco, pero la presencia de un buque de guerra frente a una ciudad indefensa fue interpretada como una demostración de fuerza.

La escena resumía una época: una provincia argentina intentando construir instrumentos propios de crédito, un banco extranjero dispuesto a defender su posición dominante, el gobierno nacional obligado a evitar un choque diplomático y una potencia imperial utilizando el peso de su marina como herramienta de presión. Era la llamada “diplomacia de las cañoneras”, una práctica frecuente del siglo XIX, cuando las potencias respaldaban sus intereses comerciales con presencia militar.

Cómo se evitó el bombardeo y por qué el caso sigue vigente

La crisis finalmente se resolvió por la vía diplomática. George Drabble, una figura central del Banco de Londres y Río de la Plata, viajó a la Argentina para negociar. El acuerdo incluyó la devolución de bienes incautados, la liberación del gerente detenido y una salida que permitió desactivar la amenaza militar. A su vez, Santa Fe logró imponer condiciones, entre ellas la salida de la cañonera británica y la aprobación provincial del nuevo gerente de la sucursal rosarina.

El episodio dejó una marca profunda. Para algunos historiadores, fue una muestra de la fragilidad de la Argentina frente al capital extranjero. Para otros, también fue una demostración de resistencia institucional por parte de Santa Fe y de firmeza diplomática por parte de Bernardo de Irigoyen. Lo cierto es que el nombre de Manuel Quintana quedó ligado a uno de los capítulos más incómodos de la historia política nacional: el de un dirigente argentino que, antes de ser presidente, defendió a un banco británico en una disputa que puso a Rosario bajo amenaza de cañones.

Más de un siglo después, la historia conserva una potencia inquietante. No habla solo de bancos, billetes o viejas disputas legales. Habla de soberanía, de poder económico, de presiones extranjeras y de los dilemas de una dirigencia que muchas veces debió elegir entre defender intereses nacionales o alinearse con fuerzas externas. Rosario no fue bombardeada, pero durante aquellos días quedó en el centro de una crisis que pudo haber cambiado la historia argentina.