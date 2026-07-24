Reflexión: no somos un crisol de razas, somos un crisol de etnias

No somos un crisol de rezas. Somos un crisol de etnias Foto: Magnific

Durante mucho tiempo se dijo que la Argentina era un crisol de razas. Era una expresión propia de otra época.

Hoy, gracias al conocimiento científico, sabemos que todos los seres humanos pertenecemos a una única especie: Homo sapiens. Las diferencias en el color de la piel, los rasgos físicos o el origen geográfico no constituyen razas biológicas distintas, sino que forman parte de la extraordinaria diversidad de una misma humanidad.

Lo que sí existe son las etnias: pueblos y comunidades que comparten una historia, una cultura, una lengua, costumbres, tradiciones y formas de entender la vida que les otorgan una identidad propia.

La Argentina nació y creció del encuentro de innumerables etnias y culturas. Pueblos originarios, italianos, españoles, judíos, sirio-libaneses, alemanes, paraguayos, bolivianos y muchas otras comunidades llegaron con sus raíces, las compartieron y enriquecieron nuestra identidad nacional, conservando lo mejor de sus tradiciones y aportando al nacimiento de una cultura común.

Por eso, quizá la definición más justa sea otra: la Argentina no es un crisol de razas; es un crisol de etnias, de culturas y de pueblos.

En estos tiempos se escucha con demasiada liviandad acusar a los argentinos de ser un pueblo racista. Generalizar de esa manera es injusto y desconoce nuestra historia. Como toda sociedad, hemos tenido y seguimos teniendo desafíos, pero también una tradición profundamente arraigada de recibir a quienes llegaron buscando una oportunidad para empezar de nuevo.

El racismo pierde todo sustento cuando comprendemos que no existen seres humanos superiores ni inferiores por su origen. Compartimos una misma naturaleza, una misma dignidad y los mismos derechos fundamentales. Lo que nos distingue son nuestras historias, nuestras culturas y nuestras experiencias, nunca nuestro valor como personas.

De eso los argentinos sabemos mucho. Nuestro país fue construido, en gran parte, por generaciones de hombres y mujeres que llegaron desde distintos rincones del mundo con poco o con nada, impulsados por la esperanza de un futuro mejor. Con su trabajo, su esfuerzo y sus sueños ayudaron a forjar la Nación que hoy compartimos.

Conocer nuestras diferencias nos enriquece. Respetarlas nos hace crecer. Y comprender que todos pertenecemos a una misma humanidad nos recuerda que la verdadera riqueza de un pueblo no está en el origen de sus habitantes, sino en su capacidad de convivir, respetarse, valorar sus diferencias y construir, juntos, un futuro común.

Porque la diversidad no nos divide cuando está unida por valores compartidos. Nos fortalece. Y esa ha sido, desde sus orígenes, una de las mayores riquezas de la Argentina.