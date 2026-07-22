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Máxima tensión en el Puente Pueyrredón: las fuerzas de seguridad impidieron el avance de la protesta

Uno de los puntos de mayor tensión se dio en el Puente Pueyrredón, en el acceso por Avellaneda, donde efectivos policiales desplegaron un vallado para impedir el avance de los manifestantes hacia la Ciudad de Buenos Aires.

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Corte y manifestación en Puente Pueyrredón.
Corte y manifestación en Puente Pueyrredón. Foto: Canal 26.
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Momentos de tensión se vivieron este miércoles en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra, donde las fuerzas de seguridad frenaron el avance de organizaciones sociales que intentaban llegar a la Ciudad de Buenos Aires para participar de la marcha convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP.

Uno de los focos del conflicto se registró en el Puente Pueyrredón, del lado de Avellaneda, donde efectivos policiales instalaron un vallado para evitar el cruce hacia territorio porteño. Una situación similar ocurrió en el Puente Saavedra, donde manifestantes que avanzaban por la avenida Maipú, en Vicente López, también fueron detenidos antes de ingresar a la Capital Federal.

Corte en el Puente Pueyrredón.

Pasadas las 11 de la mañana continuaban los operativos de seguridad en ambos accesos, con columnas integradas por militantes del Polo Obrero, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, Libres del Sur y otras organizaciones sociales.

Manifestantes comenzaron a prender fuego neumáticos

En Avellaneda, la protesta escaló cuando algunos manifestantes prendieron fuego neumáticos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 200. Las llamas fueron controladas rápidamente por las fuerzas de seguridad, que luego avanzaron para desplazar a los manifestantes hacia la provincia de Buenos Aires.

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Las protestas también se replicaron en otras ciudades del país. En Mar del Plata, organizaciones sociales interrumpieron el tránsito sobre la Autovía 2, entre la rotonda de acceso a la ciudad y el aeropuerto, obligando a los automovilistas a utilizar desvíos por calles internas hasta Santa Clara del Mar.

Corte y manifestación en Puente Pueyrredón. Foto: Canal 26.

En Rosario, en tanto, manifestantes identificados con Barrios de Pie y otros movimientos lograron cortar parcialmente la avenida de Circunvalación, lo que generó importantes demoras para quienes circulaban por la zona.

Las organizaciones sociales ya habían anticipado que participarían de la movilización prevista para las 15 frente al Congreso, donde acompañarán a la CGT, las dos CTA y la UTEP en una jornada de protesta junto a la tradicional marcha de los jubilados de los miércoles, en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Puente PueyrredónCorte en Puente PueyrredónMovilizaciones
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