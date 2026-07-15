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Servicio reducido de colectivos por el partido entre Argentina e Inglaterra: qué pasará con las frecuencias desde las 16 en el AMBA

La Ciudad de Buenos Aires tendrá modificaciones en el servicio de colectivos, con reducción progresiva de las unidades a partir del inicio del partido. A su vez, advierten por posibles cortes de calles y demoras una vez que culmine el encuentro. Los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los colectivos tendrán un esquema especial durante el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Las frecuencias se modificarán desde las 16 en el AMBA. Foto: NA.
Los colectivos tendrán un esquema especial durante el partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. Las frecuencias se modificarán desde las 16 en el AMBA. Foto: NA.
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La Ciudad de Buenos Aires tendrá un movimiento atípico este miércoles por el histórico cruce entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Mientras millones de hinchas seguirán el partido desde las 16, colectivos y subtes tendrán un esquema especial para quienes necesiten trasladarse.

El duelo, que paralizará gran parte del país, también impactará en la dinámica habitual de la movilidad urbana. Las empresas de transporte anticiparon cambios en las frecuencias durante el horario del encuentro.

Paro nacional de la CGT
El transporte público adaptará su funcionamiento durante el duelo mundialista: los colectivos reducirán sus servicios y el subte mantendrá su cronograma habitual. Foto: Noticias Argentinas

Colectivos: menos frecuencia durante el partido

Las líneas de colectivos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense funcionarán con su cronograma habitual hasta el inicio del partido. Luego, se aplicará una reducción en la frecuencia para acompañar la posibilidad de que los choferes puedan ver el encuentro.

Marcelo Pasciuto, director de DOTA, una de las principales empresas del sector, explicó que “en el momento del partido se van a abrir las frecuencias”. La decisión busca contemplar la situación de los trabajadores afectados al servicio, aunque desde las compañías remarcaron que el funcionamiento posterior dependerá del contexto en las calles.

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En ese sentido, Pasciuto señaló que el principal desafío podría aparecer si hay celebraciones masivas tras el partido: “En cada municipio se corta la avenida principal y no se puede circular y eso demora mucho el tráfico”.

Miles de hinchas seguirán el partido entre Argentina e Inglaterra y las empresas de transporte anunciaron cambios para la jornada. Foto: NA (Martín Zabala)

El empresario, que además preside la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), destacó que habrá colectivos circulando, aunque reconoció que los posibles cortes pueden afectar la circulación. “Colectivos va a haber, pero dependemos mucho de los cortes y ojalá que haya cortes porque si hay cortes hay festejos”.

¿Qué pasará con los colectivos después de las 16?

Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor (Aaeta), indicó que el servicio mantendrá el esquema habitual durante la mañana y primeras horas de la tarde.

Según explicó, hasta las 16 los colectivos circularán con normalidad. A partir de ese momento, comenzará a implementarse una frecuencia equivalente a la de los sábados.

Los colectivos circularán con menor frecuencia durante el encuentro y advierten que podría haber demoras por posibles festejos y cortes de tránsito. Foto: NA (Martín Zabala)

El objetivo de la medida es sostener la conectividad en la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque con una menor cantidad de unidades durante el horario de mayor atención al partido.

Subtes: servicio normal durante todo el día

En cuanto a los subtes, la empresa Emova comunicó que no habrá cambios previstos para la jornada del partido.

El transporte público tendrá un operativo especial para acompañar la jornada mundialista. Foto: Gobierno de la Ciudad

De esta manera, las seis líneas de subte y el Premetro mantendrán su funcionamiento habitual, sin modificaciones oficiales en las frecuencias durante el encuentro entre Argentina e Inglaterra. Así, quienes deban movilizarse durante la tarde deberán tener en cuenta la posible reducción del servicio de colectivos y la eventual presencia de cortes de tránsito vinculados a los festejos posteriores al partido.

ColectivosTransporte públicoMundial 2026AMBA
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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