ANMAT autorizó la venta libre de 10 medicamentos: qué pasa con los descuentos

Farmacias Foto: Archivo NA

La ANMAT oficializó un nuevo cambio en la forma de comprar medicamentos en Argentina: diez principios activos que hasta ahora requerían receta médica pasarán a ser de venta libre en farmacias. La medida alcanza a productos utilizados para tratar cuadros frecuentes y de baja complejidad, como alergias, mareos, tos con flema, molestias digestivas, irritación ocular, sudoración excesiva y pediculosis.

La decisión quedó establecida mediante la Disposición 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una revisión más amplia iniciada por el Ministerio de Salud para evaluar qué medicamentos pueden dejar de requerir prescripción médica cuando cumplen criterios de seguridad, eficacia y uso responsable.

Qué medicamentos pasan a ser de venta libre

El cambio no se aplica a cualquier presentación comercial, sino a las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales que contengan determinados principios activos, en concentraciones y formas farmacéuticas aprobadas por la autoridad sanitaria.

Farmacias Foto: Archivo NA

Entre los medicamentos alcanzados se encuentran:

Trimebutina maleato , usada en trastornos digestivos y espasmos intestinales.

Levocetirizina diclorhidrato , indicada para síntomas de alergia.

Fexofenadina clorhidrato , otro antihistamínico de uso frecuente.

Dimenhidrinato , utilizado para prevenir o aliviar mareos por viaje.

Nafazolina clorhidrato combinada con feniramina maleato , en soluciones oftálmicas.

Olopatadina clorhidrato , para cuadros de alergia ocular.

Carboximetilcisteína , empleada como mucolítico en casos de tos con flema.

Cloruro de aluminio hexahidratado , usado en casos de transpiración excesiva.

Carbonato de calcio con tintura de árnica montana y nitrato de plata , en preparados específicos.

Ivermectina, únicamente en loción tópica al 0,5%, asociada al tratamiento de pediculosis.

Qué cambia para los pacientes

La principal novedad es que estos productos podrán comprarse sin presentar receta médica, siempre que se trate de las presentaciones autorizadas. Esto puede agilizar el acceso para personas que ya conocen determinados síntomas leves y buscan una solución rápida en la farmacia.

Farmacéutico; farmacia; medicamentos. Foto: Freepik.

Sin embargo, el cambio también tiene un impacto económico: al pasar a venta libre, estos medicamentos dejan de estar alcanzados por los descuentos obligatorios que aplican obras sociales y prepagas sobre fármacos recetados, como el descuento habitual del 40% en farmacias.

Esto significa que, aunque el acceso será más simple, el precio final para el consumidor podría variar según la marca, la presentación, la política comercial del laboratorio y las promociones disponibles en cada farmacia.

Por qué ANMAT tomó esta decisión

Según la información oficial difundida, la medida busca facilitar el acceso a medicamentos considerados seguros, eficaces y de calidad comprobada, además de promover su uso responsable.

Para aprobar el cambio de condición de expendio, la ANMAT evaluó que los medicamentos cumplieran requisitos específicos: que sirvan para aliviar síntomas fácilmente reconocibles, que tengan un margen terapéutico amplio y que hayan sido comercializados durante al menos cinco años en Argentina sin reportes de eventos adversos graves que modificaran su relación riesgo-beneficio.

Además, el organismo tuvo en cuenta antecedentes de agencias regulatorias internacionales, como la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa, ANVISA de Brasil y otros organismos sanitarios que ya contemplaban la venta libre de estos principios activos en distintas condiciones.

Cómo será la implementación en farmacias

La implementación será progresiva. Los lotes ya liberados al mercado podrán seguir vendiéndose con sus envases y prospectos actuales. En cambio, los nuevos lotes deberán incorporar la leyenda de “Venta Libre”, actualizar la información del envase y sumar un código QR con acceso al prospecto correspondiente.

Los laboratorios también deberán adecuar presentaciones, dosis y duración de tratamiento según lo establecido por la normativa. Este punto es clave, porque la venta libre no significa uso ilimitado ni automedicación sin criterio.

Qué tener en cuenta antes de comprar

Aunque estos medicamentos ya no requieran receta, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud si los síntomas persisten, empeoran, aparecen reacciones adversas o existen condiciones previas como embarazo, enfermedades crónicas, tratamientos simultáneos o uso en niños.

La venta libre no reemplaza la consulta médica. Su objetivo es facilitar el acceso en situaciones simples, pero siempre es importante leer el prospecto, respetar dosis, verificar contraindicaciones y pedir orientación farmacéutica cuando haya dudas.

Qué significa esta medida

La autorización de la ANMAT marca un nuevo paso en la flexibilización del acceso a medicamentos para cuadros leves. Para los consumidores, el beneficio inmediato será la posibilidad de comprar ciertos productos sin receta. Para el sistema de salud, el objetivo declarado es reducir barreras, aumentar la competencia y reservar la prescripción médica para tratamientos que realmente requieren seguimiento profesional.

La contracara está en el bolsillo: al salir del esquema de receta, muchos de estos medicamentos ya no tendrán cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas. Por eso, desde ahora convendrá comparar precios, revisar presentaciones y consultar al farmacéutico antes de elegir una marca.