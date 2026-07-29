La increíble historia de Kiki Ramos: nació en Haití, creció en Argentina y ya debutó en la Selección Sub 17

Kiki Ramos Foto: Instagram @kikiramoss_

La Selección argentina Sub 17 sumó una victoria importante en su preparación para el Mundial de Qatar, pero el resultado quedó en segundo plano por una historia que emociona al fútbol juvenil: el debut de Stephen “Kiki” Ramos, el delantero nacido en Haití que empezó a escribir su propio capítulo con la camiseta albiceleste.

El equipo dirigido por Diego Placente venció 2-1 a Ecuador en un amistoso disputado a puertas cerradas en el estadio de Lanús. Los goles argentinos fueron convertidos por Benjamín Vallejo y Facundo Salinas, ambos futbolistas de Vélez, mientras que Mateo Villanueva marcó el descuento para el conjunto ecuatoriano.

Publicidad

Sin embargo, más allá del triunfo, todas las miradas se posaron en el ingreso de Ramos, una de las grandes promesas del fútbol argentino juvenil.

Quién es Kiki Ramos, el juvenil que ilusiona a la Selección argentina

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, pero su vida cambió para siempre cuando llegó a la Argentina siendo apenas un bebé. Fue adoptado a los ocho meses y creció en el país, donde construyó su identidad, su historia familiar y su pasión por la pelota.

Con el paso de los años, el fútbol se transformó en mucho más que un juego. En los potreros y picados de barrio empezó a mostrar condiciones distintas: velocidad, potencia, decisión para encarar y una facilidad natural para desnivelar en el mano a mano.

Publicidad

Su llegada a Vélez también tuvo algo de película. Según la historia difundida, un vecino hincha del Fortín lo vio jugar cuando era chico y quedó sorprendido por sus condiciones. Ese impulso lo llevó a probarse en el club de Liniers, donde inició un camino que no dejó de crecer.

Publicidad

El debut de Kiki Ramos con la camiseta argentina Sub 17

El amistoso ante Ecuador marcó un antes y un después para Ramos. Placente eligió darle minutos en el segundo tiempo y el juvenil de Vélez tuvo su esperado estreno con la Selección argentina Sub 17.

Kiki Ramos Foto: Instagram @kikiramoss_

Para cualquier futbolista de inferiores, ponerse la camiseta argentina representa un sueño enorme. Pero en el caso de Kiki, el momento tiene un componente todavía más especial: nació en Haití, se formó en Argentina y ahora defiende los colores de una selección que históricamente produce algunos de los talentos más importantes del mundo.

Su debut no solo representa una oportunidad deportiva. También simboliza una historia de pertenencia, esfuerzo y crecimiento dentro de una estructura formativa exigente como la de Vélez, una institución reconocida por su trabajo en juveniles.

Por qué Kiki Ramos genera tanta expectativa en Vélez y en la Selección

Ramos se desempeña principalmente como extremo por izquierda, aunque también puede jugar como delantero de área. Esa versatilidad lo convierte en un atacante muy interesante para los planes de Placente, especialmente en una categoría donde la velocidad, la intensidad y la capacidad para romper líneas son claves.

En Vélez lo destacan por su potencia física, su zancada larga y su capacidad para atacar espacios. Es un jugador vertical, directo y con características que suelen llamar la atención rápidamente en divisiones juveniles.

Kiki Ramos Foto: Instagram @kikiramoss_

Por su estilo, algunos lo comparan con futbolistas explosivos como Vinícius Jr., mientras que su apodo, “Kiki”, apareció en el entorno del club por una asociación con el juego veloz de Kylian Mbappé.

Más allá de las comparaciones, en el cuerpo técnico saben que su desarrollo recién empieza. La clave será acompañarlo sin apurar procesos, darle rodaje, fortalecer sus recursos técnicos y ayudarlo a tomar mejores decisiones en los metros finales.

La formación en Vélez, una cantera que vuelve a poner talento en la Selección

El presente de Ramos también confirma el buen momento de las inferiores de Vélez. En el amistoso ante Ecuador, los dos goles argentinos fueron anotados por futbolistas del Fortín: Benjamín Vallejo y Facundo Salinas. Además, Kiki también forma parte de la estructura juvenil del club de Liniers.

Vélez lleva años consolidado como uno de los clubes argentinos con mejor trabajo formativo. Su cantera, conocida como“La Fábrica”, volvió a tener protagonismo en una Selección juvenil que apunta a llegar de la mejor manera al Mundial Sub 17.

Para Ramos, este contexto puede ser ideal. Está rodeado de compañeros que atraviesan procesos similares, compite en un ambiente exigente y ahora empieza a sumar experiencia internacional.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina Sub 17

La preparación de la Argentina continuará con otro amistoso ante Ecuador. El próximo encuentro está previsto para este jueves en la cancha de Atlanta, nuevamente a puertas cerradas y sin acceso al público ni a la prensa.

Estos partidos forman parte de la puesta a punto para el Mundial Sub 17 de Qatar, que se disputará entre noviembre y diciembre y tendrá un formato ampliado de 48 selecciones. Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.

En ese camino, Kiki Ramos buscará ganarse un lugar definitivo en la consideración de Placente. Su historia ya llamó la atención, pero ahora el desafío será demostrar dentro de la cancha todo lo que promete.