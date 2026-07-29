Hizo su primera travesía marítima en solitario, quedó varado durante 30 días y lo rescataron de milagro

Kai Sato sobrevivió 30 días a la deriva en el océano Pacífico tras quedar sin mástil, combustible ni sistema de navegación. Fue rescatado por un buque mercante cerca de Hawái. Foto: YouTube / Hawaii News Now.

Lo que comenzó como el gran sueño de realizar su primera travesía en solitario terminó convirtiéndose en una verdadera lucha por la supervivencia. Kai Sato, un marinero de 39 años residente en California, pasó 30 días a la deriva en el océano Pacífico tras sufrir una avería en su embarcación y fue rescatado con vida cerca de Hawái por la tripulación de un buque comercial.

Durante ese mes, el navegante enfrentó la falta de agua potable, la escasez de alimentos, la pérdida del sistema de navegación y el agotamiento físico y mental. Su rescate, ocurrido el 21 de julio, fue posible gracias a que los vigías del buque George III lograron divisar su pequeño velero en medio del océano.

El marinero de 39 años logró mantenerse con vida recolectando agua de lluvia y soportando condiciones extremas hasta ser encontrado por la tripulación del George III. Foto: Facebook / VibezCrunch.

La primera travesía en solitario de Kai Sato: del sueño de navegar a la pesadilla en el Pacífico

Kai Sato había partido el 7 de junio desde la isla Catalina, frente a la costa de California, con la ilusión de completar su primera navegación en solitario por el Pacífico.

Sin embargo, apenas dos semanas después de zarpar, la expedición dio un giro dramático. El 20 de junio, cuando se encontraba mar adentro, una fuerte tormenta dañó seriamente la embarcación y lo dejó prácticamente sin posibilidades de regresar por sus propios medios.

Desde ese momento comenzó un largo período de incertidumbre en el que el marinero quedó completamente aislado en medio del océano.

El momento del accidente: fuertes vientos, mástil roto y avería en el sistema de navegación

Según trascendió, los fuertes vientos rompieron el mástil del velero y también inutilizaron el teléfono de navegación que utilizaba para orientarse.

Sin comunicación ni herramientas para determinar su posición, Sato intentó regresar utilizando el motor de la embarcación. Sin embargo, el combustible se agotó antes de que pudiera acercarse nuevamente a la costa de California.

La combinación de estas fallas dejó al velero completamente a la deriva, empujado únicamente por las corrientes y el viento.

Lo que iba a ser la primera travesía en solitario de Kai Sato terminó en una dramática historia de supervivencia que conmueve al mundo. Foto: YouTube / Hawaii News Now

30 días a la deriva: cómo hizo Kai Sato para sobrevivir sin agua ni combustible

Durante el mes que permaneció perdido en el Pacífico, el marinero debió improvisar para mantenerse con vida.

Sin agua potable disponible, logró recolectar parte del agua de lluvia para beber. En cuanto a la alimentación, consumió los pocos alimentos que llevaba a bordo, aunque muchos de ellos solo podían prepararse utilizando agua de mar.

Las condiciones extremas le provocaron un cuadro de deshidratación y también un fuerte deterioro emocional. En declaraciones al medio Hawaii News Now, Sato confesó que atravesó momentos de profunda desesperación.

“Lloré durante toda una semana mientras iba a la deriva hacia el sur; me sentía fatal. Pensé en intentar encender el motor y asfixiarme, suicidarme; me sentía desesperado”.

El navegante contó además que, para mantenerse fuerte mentalmente, meditó, habló con el agua y el viento y buscó orientación espiritual. Incluso aseguró que sintió la presencia de un tío fallecido, con quien había realizado una travesía entre California y Hawái cuando era niño.

Después de un mes desaparecido en el Pacífico, Kai Sato fue hallado con vida gracias al avistamiento realizado por los vigías de un buque comercial. Foto: YouTube / Hawaii News Now

El avistamiento clave: los vigías del buque George III divisan el velero en apuros

Después de un mes desaparecido, el destino cambió gracias a la atención de los vigías del buque mercante George III.

El 21 de julio, mientras navegaban por aguas cercanas a Hawái, detectaron un pequeño velero con evidentes dificultades y dieron aviso al resto de la tripulación.

El hallazgo permitió iniciar rápidamente la operación de rescate, evitando que el estado de salud del marinero continuara deteriorándose.

El rescate cerca de Hawái: la rápida maniobra de la tripulación que le salvó la vida

La tripulación del George III logró poner a salvo a Kai Sato, quien llevaba aproximadamente 30 días sobreviviendo en condiciones extremas en medio del Pacífico.

Fuertes vientos rompieron el mástil de su velero y lo dejaron a la deriva durante 30 días. Contra todo pronóstico, Kai Sato logró sobrevivir y fue rescatado cerca de Hawái. Foto: YouTube / Hawaii News Now.

Tras ser rescatado, el navegante expresó su profundo agradecimiento a quienes participaron en el operativo y aseguró que le habían salvado la vida.

Pese a la traumática experiencia y a las dificultades físicas y emocionales que atravesó durante el mes perdido en el océano, Sato afirmó que no piensa abandonar su pasión por la navegación y que, una vez recuperado, espera volver a hacerse a la mar.