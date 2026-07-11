PAMI confirmó qué medicamentos seguirán gratis en julio para jubilados: la lista completa

Jubilados; pensionados; medicamentos; farmacias. Foto: NA (Marcelo Capece)

El Programa de Atención Médica Integral mantiene durante julio un beneficio clave para millones de afiliados: la cobertura del 100% en medicamentos esenciales destinados a tratamientos complejos, enfermedades crónicas y patologías que requieren continuidad médica. La medida alcanza a jubilados y pensionados que dependen de estos remedios para sostener sus tratamientos sin interrupciones.

Según la información difundida, PAMI continuará garantizando la gratuidad para cerca de 160 medicamentos considerados esenciales, especialmente aquellos vinculados a enfermedades de alto impacto sanitario. A diferencia de otros beneficios sujetos a evaluación socioeconómica, esta cobertura total se mantiene para los tratamientos incluidos dentro del esquema especial de la obra social.

La confirmación lleva alivio a muchos afiliados, en un contexto donde el precio de los medicamentos suele representar una parte importante del ingreso mensual de jubilados y pensionados. Además, PAMI conservará descuentos en otros remedios ambulatorios, aunque en esos casos la cobertura puede depender de los ingresos, el patrimonio y la situación particular de cada beneficiario.

Qué medicamentos seguirá entregando gratis PAMI en julio

La cobertura completa de PAMI está orientada a tratamientos que no pueden suspenderse ni reemplazarse sin indicación médica. Dentro de los medicamentos con 100% de cobertura se incluyen fármacos para distintas patologías crónicas, complejas o de seguimiento permanente.

Medicamentos Foto: pami

Entre los principales grupos contemplados aparecen los medicamentos para diabetes, como insulinas, hipoglucemiantes y tiras reactivas. También se mantienen tratamientos vinculados a enfermedades cardiovasculares, colesterol, osteoporosis, artritis reumatoidea y osteoartritis.

El listado incluye, además, medicación para patologías de mayor complejidad, como tratamientos oncológicos y oncohematológicos, medicamentos para VIH, hepatitis B y C, hemofilia, enfermedades fibroquísticas y fármacos inmunosupresores para personas trasplantadas.

También forman parte de la cobertura gratuita los medicamentos destinados a pacientes con insuficiencia renal crónica, hiperparatiroidismo, trastornos hematopoyéticos y ciertos tratamientos oftalmológicos específicos. En todos estos casos, la prioridad del programa es asegurar que los afiliados puedan sostener terapias indispensables sin afrontar el costo total del medicamento.

Cómo acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

Para acceder a los medicamentos con cobertura total, los afiliados deben contar con la receta correspondiente, emitida por el profesional médico. En muchos casos, el circuito se realiza mediante receta electrónica, lo que permite agilizar la validación y el retiro en farmacias adheridas.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

Además, según el tipo de cobertura o trámite, puede solicitarse documentación complementaria, como DNI, credencial de afiliación, último recibo de haberes, orden médica y declaración jurada. Cuando el afiliado requiere una mayor cantidad de medicamentos o solicita un beneficio por razones sociales, PAMI puede pedir formularios adicionales o una evaluación específica.

Por eso, antes de iniciar el trámite, es recomendable verificar la documentación actualizada y consultar si el medicamento indicado se encuentra dentro del vademécum o del listado con cobertura especial.

Descuentos de PAMI en otros medicamentos

Además de los medicamentos gratuitos para tratamientos especiales, PAMI seguirá ofreciendo descuentos en remedios ambulatorios o de uso frecuente. En estos casos, las bonificaciones pueden ir aproximadamente del 40% al 80%, según el tipo de medicamento, la indicación médica y las condiciones establecidas por la obra social.

A diferencia de los tratamientos con cobertura integral, estos descuentos pueden estar sujetos a una evaluación de la situación económica del afiliado. PAMI puede considerar ingresos, patrimonio y otras variables para determinar si corresponde un beneficio adicional.

Los jubilados y pensionados que no puedan afrontar el costo de sus medicamentos también pueden solicitar un subsidio social. Este mecanismo está pensado para quienes destinan una parte significativa de sus ingresos a la compra de remedios y necesitan una cobertura mayor para continuar su tratamiento.

Qué deben hacer los jubilados si tienen dudas

Los afiliados que necesiten confirmar si un medicamento está cubierto al 100% pueden consultar en los canales oficiales de PAMI, acercarse a una agencia o comunicarse con su médico de cabecera. También es importante verificar que la receta esté correctamente emitida y que los datos personales del afiliado estén actualizados.

En caso de que el medicamento no figure con cobertura total, conviene consultar si corresponde algún descuento o si es posible iniciar una solicitud por razones sociales. Este paso puede ser clave para quienes tienen tratamientos de uso continuo y enfrentan dificultades para cubrir el gasto mensual.

La continuidad de la cobertura gratuita en julio representa una ayuda directa para jubilados y pensionados que necesitan medicamentos esenciales. Aunque no todos los remedios son sin cargo, PAMI mantiene un esquema de protección para patologías críticas y conserva descuentos para otros tratamientos habituales.