Homenaje histórico a José Luis Cabezas: la calle porteña que llevará su nombre a 30 años del crimen

José Luis Cabezas

José Luis Cabezas quedará para siempre en el mapa de la Ciudad de Buenos Aires. A casi 30 años del crimen que conmocionó a la Argentina, la Legislatura porteña aprobó que un tramo de la actual calle California, en el barrio de Barracas, lleve el nombre del recordado reportero gráfico.

La iniciativa busca rendir homenaje a uno de los mayores símbolos de la libertad de expresión y del periodismo argentino. El lugar elegido tampoco es casual: sobre esa arteria se encuentran las instalaciones vinculadas con Editorial Perfil y la revista Noticias, medio en el que trabajaba Cabezas cuando fue asesinado.

Dónde estará la calle José Luis Cabezas

La nueva denominación comprenderá un sector de la calle California entre las alturas 2100 y 3400, en Barracas. La normativa también contempla la colocación de una placa conmemorativa en la esquina de José Luis Cabezas y Santa Elena.

La calle California pasará a llamarse José Luis Cabezas Foto: La Nación

El proyecto obtuvo su aprobación inicial el 14 de mayo de 2026 y luego fue sometido a una audiencia pública. Durante ese encuentro, vecinos, legisladores y representantes de diferentes instituciones pudieron expresar sus opiniones sobre el cambio de nombre.

Si bien algunos residentes propusieron conservar la denominación histórica de California, la Legislatura finalmente convirtió en ley el homenaje al fotógrafo.

El debate por el cambio de nombre de la calle California

Aunque el homenaje obtuvo un amplio acompañamiento político, la propuesta también generó objeciones. Durante la audiencia pública, varios vecinos expresaron su deseo de conservar el nombre California por su arraigo histórico y propusieron alternativas como una plaza, una placa o un monumento.

La Legislatura finalmente avanzó con la segunda lectura y aprobó la denominación José Luis Cabezas. Los distintos reportes periodísticos coinciden en que la iniciativa consiguió 47 votos afirmativos y ningún voto negativo, aunque existen diferencias publicadas sobre la cantidad exacta de abstenciones.

La discusión puso frente a frente dos dimensiones de la memoria urbana. Por un lado, la conservación de una denominación tradicional. Por el otro, la decisión de utilizar el mapa porteño para recordar a una persona cuyo asesinato marcó la historia democrática argentina.

La fotografía de Alfredo Yabrán que hizo historia

José Luis Cabezas nació el 28 de noviembre de 1961 en Wilde y comenzó a trabajar en la revista Noticias en 1989. Durante su carrera retrató a importantes personalidades de la política, la cultura, el deporte y el espectáculo.

Sin embargo, su imagen más recordada fue tomada durante el verano de 1996 en Pinamar. Cabezas consiguió fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, quien hasta entonces había evitado mostrar públicamente su rostro.

La fotografía apareció en la portada de Noticias el 3 de marzo de 1996. La imagen no solo reveló la identidad de uno de los empresarios más poderosos de la época, sino que además se convirtió en un símbolo del fotoperiodismo como herramienta para investigar al poder.

El crimen que conmocionó al país

En la madrugada del 25 de enero de 1997, Cabezas fue interceptado después de retirarse de una fiesta en Pinamar. El fotógrafo fue secuestrado y trasladado hasta una cava de General Madariaga, donde fue asesinado. Su cuerpo apareció dentro de un automóvil incendiado.

José Luis Cabezas

Tenía 35 años. La brutalidad del crimen fue interpretada como un mensaje contra toda la prensa argentina y provocó una reacción social sin precedentes.

La investigación judicial estableció la participación de policías bonaerenses, miembros de la banda conocida como “Los Horneros” y personas vinculadas con el entorno de seguridad de Yabrán.

“No se olviden de Cabezas”, una consigna que sigue vigente

Tras el asesinato, miles de periodistas y ciudadanos se movilizaron bajo una frase que atravesó generaciones: “No se olviden de Cabezas”.

Ese mismo año, el Congreso sancionó la Ley 24.876, que estableció el 25 de enero como el Día Nacional del Reportero Gráfico. Desde entonces, la fecha recuerda a Cabezas y reivindica el derecho de los periodistas a trabajar sin amenazas.

El próximo 25 de enero de 2027 se cumplirán 30 años de su asesinato. La nueva calle será más que un homenaje: permitirá que vecinos, estudiantes y trabajadores se pregunten quién fue el fotógrafo y por qué su historia continúa vigente.

Una calle no puede reparar una ausencia, pero puede evitar que avance el olvido. En Barracas, cerca de la redacción para la que trabajó, el nombre de José Luis Cabezas quedará unido para siempre a la memoria, la verdad y la libertad de prensa.