Petróleo en Malvinas: se desplomaron las acciones de Rockhopper tras la advertencia de Milei

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@jrsifuentes69

Las acciones de Rockhopper Exploration sufrieron una fuerte caída al inicio de la jornada financiera en Londres. Los papeles de la petrolera británica retrocedieron alrededor de un 10% y llegaron a tocar su nivel más bajo en dos meses, después de que el presidente Javier Milei anticipara sanciones contra las compañías que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La reacción del mercado puso nuevamente bajo la lupa al proyecto Sea Lion, uno de los emprendimientos petroleros más avanzados en las aguas que rodean al archipiélago. Rockhopper participa de la iniciativa junto con la empresa israelí Navitas Petroleum, responsable de liderar el desarrollo operativo del yacimiento.

Por qué cayeron las acciones de Rockhopper

La baja se produjo después del discurso presidencial en el que Milei endureció la posición argentina frente a la exploración y explotación de recursos naturales en la zona en disputa.

El mandatario calificó el avance de Sea Lion como un riesgo inmediato para los intereses estratégicos de la Argentina y anunció que buscará impedir que las empresas vinculadas con esos proyectos puedan operar en el territorio continental. También adelantó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de una iniciativa para aumentar las penalidades.

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina

Según la información bursátil disponible durante las primeras operaciones, las acciones de Rockhopper llegaron a perder cerca del 10%. La caída también alcanzó a otras compañías relacionadas con la exploración de hidrocarburos en la región: Borders & Southern Petroleum, por ejemplo, registró un retroceso de aproximadamente el 15%.

El movimiento reflejó la preocupación inicial de algunos inversores ante la posibilidad de que el conflicto diplomático derive en nuevas restricciones financieras, comerciales o administrativas para las compañías involucradas.

Qué es Sea Lion y dónde se encuentra

Sea Lion es un yacimiento petrolero offshore situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur. Rockhopper descubrió reservas de petróleo en esa zona en 2010 y, desde entonces, el proyecto atravesó diferentes etapas de evaluación técnica, búsqueda de financiamiento y planificación.

La iniciativa es impulsada actualmente por Navitas y Rockhopper. De acuerdo con los planes conocidos, las empresas esperan avanzar con las tareas de perforación y comenzar la producción durante 2028.

Los datos difundidos por Navitas indican que Sea Lion contaría con aproximadamente 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera etapa del desarrollo apunta a alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles diarios, con una inversión estimada en miles de millones de dólares durante las distintas fases del proyecto.

Por su dimensión y ubicación, el emprendimiento podría convertirse en el primer desarrollo petrolero de gran escala en las aguas próximas al archipiélago.

La respuesta de Rockhopper y Navitas

Tras las declaraciones del Gobierno argentino, las dos petroleras buscaron llevar tranquilidad a sus accionistas. En un comunicado conjunto, señalaron que sus licencias continúan vigentes y fueron concedidas por la administración local de las islas, con el respaldo del Gobierno británico.

Las empresas también sostuvieron que, por el momento, no esperan que los anuncios argentinos produzcan un impacto material sobre el cronograma de Sea Lion. De esta manera, ratificaron su intención de continuar con el desarrollo y conservar el objetivo de obtener el primer petróleo en 2028.

Preoyecto en Sea Lion Foto: Reuters

Rockhopper mantiene una participación relevante en el proyecto, mientras que Navitas se desempeña como operadora. La compañía británica considera a Sea Lion como uno de sus principales activos y una pieza central de su estrategia de crecimiento.

Qué sanciones prepara la Argentina

Milei anunció que el Gobierno avanzará contra las empresas, accionistas, directivos y proveedores que participen directa o indirectamente en proyectos de explotación de recursos en Malvinas sin autorización nacional.

Entre las medidas mencionadas se encuentra la posibilidad de inhabilitar a las compañías para operar en la Argentina continental. El Ejecutivo también pretende endurecer las consecuencias legales mediante un proyecto que deberá ser tratado por el Congreso.

No se trata del primer antecedente de este tipo. La Argentina ya había aplicado sanciones a Rockhopper en 2013 y a Navitas en 2022 por sus actividades vinculadas con el área en disputa. Las nuevas medidas, sin embargo, podrían ampliar el alcance hacia accionistas, proveedores y otras compañías relacionadas con la cadena de explotación.

Un nuevo foco de tensión por las Islas Malvinas

La explotación petrolera agrega una dimensión económica y energética al histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Para el Gobierno nacional, la extracción de hidrocarburos sin autorización representa una utilización ilegítima de recursos naturales pertenecientes al territorio argentino.

En sentido contrario, las compañías sostienen que cuentan con licencias válidas concedidas por las autoridades isleñas y respaldadas por el Reino Unido. Esta diferencia jurídica y política anticipa una nueva etapa de tensión, especialmente a medida que el proyecto se aproxima a su fase de producción.

Aunque Rockhopper y Navitas aseguraron que mantendrán el cronograma previsto, la caída de las acciones mostró que el mercado sigue con atención cualquier acontecimiento capaz de elevar el riesgo geopolítico del proyecto.