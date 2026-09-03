Una importante autopista porteña cerrará durante 24 horas: cuándo será y por dónde desviarán el tránsito

Permanecerá cerrada en ambos sentidos durante 24 horas para instalar una nueva pasarela peatonal sobre la calle White. Foto: Prensa GCBA

Una de las principales vías rápidas de la Ciudad de Buenos Aires permanecerá cerrada durante 24 horas por una obra de gran magnitud. El sábado 5 de septiembre, desde las 7, Autopistas Urbanas cerrará ambas manos de la autopista Dellepiane para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle White.

La interrupción obligará a modificar el recorrido de quienes circulen tanto hacia el centro porteño como en dirección a la provincia. El operativo forma parte del proyecto de renovación integral de Dellepiane, que busca transformar la traza y mejorar la circulación vehicular, el transporte público y la conexión entre los barrios.

Qué sectores de la autopista Dellepiane estarán cerrados

En sentido al centro, el corte se realizará entre las avenidas Escalada y Lacarra. Los vehículos serán desviados hacia la colectora Sur, por lo que se esperan demoras durante buena parte de la jornada.

En dirección a la provincia, la interrupción comenzará en el enlace con la autopista 25 de Mayo y llegará hasta Larrazábal. El tránsito proveniente de la AU 25 de Mayo será dirigido hacia la autopista Perito Moreno.

Como alternativa, los conductores podrán continuar por avenida General Paz y la autopista Riccheri. También tendrán la posibilidad de ingresar nuevamente a Dellepiane mediante las rampas ubicadas en Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

Qué sectores de la autopista Dellepiane estarán cerrados. Foto: Prensa

La impactante estructura que instalarán sobre White

Durante el cierre se colocarán las vigas principales de la futura pasarela peatonal sobre White. Para completar la maniobra se utilizarán dos grúas de gran porte, que deberán elevar estructuras de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas cada una.

La pasarela permitirá unir ambos lados de la autopista y servirá como acceso a una futura estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de la traza. Contará con escaleras y rampas para garantizar el ingreso de personas con movilidad reducida.

Además, durante el operativo será desmontada la antigua estructura situada a la altura de la calle Asturias. Esa intervención permitirá avanzar con una obra relacionada con el arroyo Cildáñez, que atraviesa la autopista mediante un conducto subterráneo.

Qué cambia con la transformación de Dellepiane

Los trabajos integran el plan que busca convertir a Dellepiane en la primera Autopista Parque de Buenos Aires. La obra beneficiaría a unos 200.000 vehículos diarios, a 63.000 vecinos de la zona y a cerca de 15.000 pasajeros del transporte público.

El proyecto incluye un corredor exclusivo y de doble mano para colectivos entre Piedra Buena y el Metrobús de la autopista 25 de Mayo. Tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

También se renovarán accesos, egresos, colectoras y elementos de seguridad vial. Ya fueron habilitadas la nueva subida de Piedra Buena hacia General Paz y la salida de Riestra en sentido al centro.

Un parque lineal y nuevas obras hidráulicas

Cuando finalice la transformación, la zona contará con un parque lineal de cuatro kilómetros, canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, continúa una intervención hidráulica sobre la cuenca Cildáñez para prevenir anegamientos durante lluvias intensas. El proyecto contempla dos conductos de 2.700 metros de extensión y la instalación de 247 sumideros nuevos.