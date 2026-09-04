¿Qué es la Operación Statewide Shield, el plan oficial de EEUU para localizar menores desaparecidos?

Operación Statewide Shield. Foto: X

La Operación Statewide Shield es una iniciativa estatal de Estados Unidos enfocada en identificar, localizar y recuperar a menores desaparecidos.

El operativo duró cinco días y permitió recuperar 163 niños y adolescentes, convirtiéndose en una de las mayores acciones de este tipo en la historia norteamericana.

La operación fue coordinada por el Florida Department of Law Enforcement junto con la Fiscalía General de Florida, fuerzas policiales locales, organismos federales y organizaciones de apoyo a víctimas.

Detenidos por la Operación Statewide Shield. Foto: Fox

Los menores recuperados tenían entre 2 meses y 17 años de edad. Muchos habían sido víctimas de abuso, explotación, trata de personas u otras situaciones de vulnerabilidad.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, destacó que la misión se concentró en proteger a menores que habían sido víctimas de delincuentes que se aprovechan de las personas más vulnerables. Por su parte, el comisionado del FDLE, Mark Glass, afirmó que el éxito de la operación fue resultado de la colaboración entre agencias estatales, locales y federales.

Corrupción de menores

La Operación Statewide Shield representó un importante esfuerzo de coordinación entre múltiples organismos de seguridad y asistencia social, logrando la recuperación de 163 menores desaparecidos y reforzando las acciones contra la explotación infantil y la trata de personas en Estados Unidos.