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Sin tren San Martín el fin de semana: el servicio circulará limitado por obras en el paso a nivel Chacabuco

La intervención se desarrollará entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde. Según Trenes Argentinos, el objetivo es mejorar los niveles de seguridad operacional tanto para la circulación ferroviaria como para el tránsito vehicular de la zona.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El Tren San Martín circulará limitado este domingo 6 de septiembre por obras en el paso a nivel Chacabuco.
El Tren San Martín circulará limitado este domingo 6 de septiembre por obras en el paso a nivel Chacabuco. Foto: Wikipedia
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Trenes Argentinos informó que el próximo domingo 6 de septiembre el servicio de la línea San Martín circulará de manera limitada entre Retiro y José C. Paz debido a la ejecución de obras de renovación integral en el paso a nivel Chacabuco, ubicado en el partido bonaerense de José C. Paz.

La intervención se desarrollará entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde y requerirá la ocupación total del tendido de ambas vías. Como consecuencia, durante la jornada no podrán circular trenes entre José C. Paz y Pilar-Cabred, por lo que el recorrido quedará restringido al tramo comprendido entre Retiro y José C. Paz.

Obras en el paso a nivel Chacabuco de José C. Paz

Los trabajos previstos incluyen la renovación total del cruce vehicular mediante el reemplazo de durmientes, fijaciones y piedra balasto. Además, se realizarán tareas de nivelación de vías, colocación de contrarrieles y hormigonado de la carpeta asfáltica.

Tren San Martín
La intervención se desarrollará entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde, del tren San Martín. Foto: Wikipedia

Según indicaron desde Trenes Argentinos, estas obras tienen como objetivo mejorar los niveles de seguridad operacional tanto para la circulación ferroviaria como para el tránsito vehicular de la zona.

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La empresa también advirtió que la intervención podría suspenderse en caso de registrarse condiciones climáticas desfavorables.

Corte de tránsito y desvíos para los automovilistas

Aunque la afectación ferroviaria se extenderá únicamente durante el domingo, el paso a nivel Chacabuco permanecerá cerrado al tránsito vehicular por un período estimado de al menos 45 días, debido a la magnitud de los trabajos.

Tren San Martín
El paso a nivel Chacabuco permanecerá cerrado al tránsito vehicular al menos 45 días. Foto: Trenes Argentinos

Durante ese lapso, los automovilistas deberán utilizar como alternativa el paso a nivel Piñero, que funcionará como vía de desvío para cruzar las vías del ferrocarril.

Ante posibles modificaciones en el cronograma de obra o en la prestación del servicio, Trenes Argentinos recomendó a los usuarios consultar previamente el estado de circulación a través de la página web oficial o de la aplicación móvil de la empresa antes de viajar.

Más locomotoras y mejor planificación para el tren San Martín

Según informó Trenes Argentinos, la nueva unidad permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria, de acuerdo con la demanda de pasajeros y las condiciones de infraestructura disponibles. El objetivo es ofrecer un servicio más estable para los miles de usuarios que utilizan el tren a diario para trasladarse a sus trabajos, centros de estudio, trámites o actividades recreativas.

El tren San Martín suma una nueva locomotora para mejorar la regularidad de sus servicios. Foto: Trenes Argentinos

La incorporación de una tercera locomotora representa un refuerzo clave para la operación de la línea. Contar con una mayor disponibilidad de material tractivo permite organizar los servicios con mayor previsibilidad, reducir el impacto de eventuales inconvenientes técnicos y mejorar la respuesta ante contingencias.

Desde la empresa ferroviaria señalaron que esta mejora forma parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la confiabilidad del servicio y optimizar los tiempos de circulación para los pasajeros.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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