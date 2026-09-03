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Sorpresa en McDonald’s: eliminaron uno de los productos más famosos del menú y ya tiene un inesperado reemplazo

La cadena de comida rápida sorprendió con un cambio en su propuesta gastronómica y apostó por una nueva combinación de sabores que ya genera comentarios entre sus clientes.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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McDonald’s sorprendió con un cambio en su menú de temporada y reemplazó uno de sus clásicos por una nueva propuesta.
McDonald’s sorprendió con un cambio en su menú de temporada y reemplazó uno de sus clásicos por una nueva propuesta. Foto: Prensa McDonald's Argentina
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Durante años, la llegada del otoño en Estados Unidos estuvo acompañada por una bebida que se convirtió en todo un símbolo de la temporada: el Pumpkin Spice Latte de McDonald’s.

Sin embargo, en 2026 la cadena decidió cambiar la fórmula. El tradicional café con sabor a calabaza no integra el menú estacional de este año y en su lugar apareció una propuesta completamente diferente: Caramel Apple Pie, una bebida inspirada en la tradicional tarta de manzana de la compañía. La nueva opción ya se encuentra disponible por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos.

La cadena apostó por una combinación de manzana y caramelo para renovar su oferta de bebidas durante esta temporada. Foto: EFE

Qué pasó con el Pumpkin Spice Latte de McDonald’s

El Pumpkin Spice Latte se convirtió en uno de los sabores característicos del otoño estadounidense y McDonald’s lo incorporó a su menú en 2013.

La bebida llegó una década después de que Starbucks lanzara su propia versión y contribuyera a transformar la combinación de calabaza y especias en uno de los grandes fenómenos estacionales de la gastronomía estadounidense. Pero este año la cadena decidió tomar otro camino.

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El Pumpkin Spice Latte no forma parte del menú de otoño 2026 de McDonald’s en Estados Unidos, mientras que la compañía puso el foco en una nueva combinación de manzana y caramelo.

El tradicional Pumpkin Spice Latte quedó fuera del menú de otoño 2026 de McDonald’s en Estados Unidos. Foto: Instagram / mcdonaldsleb.

De todos modos, hay una aclaración importante: McDonald’s no anunció que el Pumpkin Spice Latte haya sido eliminado definitivamente. Por el momento, lo confirmado es que no integra la propuesta estacional de 2026, por lo que no se descarta que pueda regresar en otra temporada.

El nuevo sabor que reemplaza al clásico

La gran novedad de McDonald’s para este otoño es el Caramel Apple Pie, una propuesta que toma como referencia uno de los productos más tradicionales de la cadena: el Apple Pie.

La bebida combina café McCafé con un jarabe sabor tarta de manzana y caramelo, además de un topping batido con sabor a caramelo salado y una cobertura que recuerda a la clásica tarta.

El nuevo Caramel Apple Pie está inspirado en uno de los productos más tradicionales de McDonald’s: la clásica tarta de manzana. Foto: Food and Wine.

El nuevo sabor no se limita a una única preparación. McDonald’s lo incorporó a diferentes bebidas:

  • Caramel Apple Pie Latte.
  • Caramel Apple Pie Iced Latte.
  • Caramel Apple Pie Iced Coffee.
  • Caramel Apple Pie Frappé.

Todas son propuestas por tiempo limitado y disponibles en restaurantes participantes. La compañía describe la combinación como una mezcla de manzana, caramelo y café, con una clara inspiración en su tradicional Apple Pie.

Por qué McDonald’s apostó por la manzana y el caramelo

El cambio no parece ser simplemente una modificación del menú de temporada. McDonald’s viene reforzando su apuesta por las bebidas, una categoría que en los últimos meses ganó cada vez más protagonismo dentro de la estrategia de la compañía.

En 2026, la cadena sumó nuevas bebidas frutales, refrescos con combinaciones poco habituales y distintas propuestas de McCafé. Su menú estadounidense actualmente incluye opciones como:

  • Strawberry Watermelon Refresher.
  • Mango Pineapple Refresher.
  • Blackberry Passion Fruit Refresher.
  • Sprite Berry Blast, entre otras.

La estrategia responde a un movimiento más amplio de las grandes cadenas de comida rápida, que buscan convertir las bebidas en un motivo de visita por sí mismas y no solamente en un acompañamiento de las hamburguesas o las papas fritas.

El sabor que podría destronar al pumpkin spice

El cambio también coincide con una modificación en las preferencias alrededor de los sabores típicos del otoño.

Según datos citados por Axios, caramelo, manzana y canela aparecen entre los sabores otoñales que están ganando fuerza, mientras el pumpkin spice continúa siendo uno de los grandes clásicos de la temporada.

La nueva propuesta combina café, sabor a manzana y caramelo en distintas preparaciones disponibles por tiempo limitado. Foto: Instagram / mcdonaldswestcoast.

Así, McDonald’s decidió apostar por una combinación diferente en lugar de repetir la fórmula que durante años acompañó la llegada del otoño.

La decisión llamó especialmente la atención porque el Pumpkin Spice Latte ya era una tradición dentro del menú estacional de la cadena. De hecho, la propia McDonald’s todavía describía a comienzos de 2026 al Pumpkin Spice Latte como uno de sus productos de temporada.

¿El Pumpkin Spice Latte volverá a McDonald’s?

Por ahora, no hay confirmación de que el Pumpkin Spice Latte haya desaparecido para siempre.

La novedad concreta es que no forma parte de la propuesta de otoño 2026 en los restaurantes participantes de Estados Unidos. En su lugar, la cadena decidió apostar por el Caramel Apple Pie y por una variedad de bebidas que buscan ampliar el menú más allá de sus productos tradicionales.

Mientras tanto, los fanáticos del café de calabaza deberán recurrir a otras cadenas durante esta temporada. En McDonald’s, al menos por ahora, el otoño cambió el pumpkin spice por una combinación de manzana y caramelo.

McDonaldsComidas rápidasMenúEstados Unidos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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