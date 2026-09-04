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El tren argentino que sube a 4.220 metros: la obra de ingeniería que parece “suspendida” en la Puna

El Tren a las Nubes llega a 4.220 msnm y cruza el Viaducto La Polvorilla: datos clave, recorrido actual, consejos para la altura y fotos imperdibles.

Carlos Dileo
Por Carlos Dileo
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Viajar a las nubes en tren
Viajar a las nubes en tren Foto: Wikipedia
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Hay viajes que se recuerdan por un paisaje; otros, por una sensación física. El Tren a las Nubes combina ambas cosas: Puna abierta, cielo nítido y la impresión de estar avanzando hacia una altura que, para muchos, es literalmente “otra” Argentina. Su postal máxima es el Viaducto La Polvorilla, un puente de acero en curva que se visita todo el año y que marca el momento más fotografiado del recorrido.

La cifra que lo explica todo: 4.220 msnm

El impacto del Tren a las Nubes empieza por el dato: el Viaducto La Polvorilla está a 4.220 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, el puente mide aproximadamente 224 metros de largo y cerca de 63 metros de alto, y su traza es levemente curva, algo que suma dramatismo a la imagen del tren avanzando “colgado” sobre el cañadón.

¿Cómo se hace hoy el Tren a las Nubes? (Recorrido actual)

En la actualidad, el servicio turístico del Tren a las Nubes opera el tramo San Antonio de los Cobres – Viaducto La Polvorilla – San Antonio de los Cobres. Según información turística oficial, se ofrecen dos modalidades:

  • Solo tren, saliendo desde la estación en San Antonio de los Cobres (llegás por tu cuenta).
  • Excursión completa, con traslado en micro desde/hacia la ciudad de Salta (ideal si querés resolver logística en un solo paquete).
El Tren a las Nubes llega a 4.220 msnm y cruza el Viaducto La Polvorilla Foto: argentina.gob.ar

La obra de ingeniería detrás del viaje

El Tren a las Nubes está asociado al ramal C-14 y a una obra ferroviaria pensada originalmente para atravesar montañas y conectar regiones, que con el tiempo se transformó en emblema turístico. En notas y rankings de turismo se suele remarcar que su trazado (en la experiencia completa) incluye una infraestructura notable: 29 puentes, 21 túneles y 13 viaductos, además de recursos de diseño ferroviario para ganar altura en zonas de pendiente.

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Qué se siente estar tan alto y cómo prepararte

A 4.220 msnm, el cuerpo puede notar la altura: cansancio más rápido, falta de aire al caminar o dolor de cabeza leve en algunas personas. Por eso, conviene planificar con criterio “anti-apuro” y pensar el paseo como un día de ritmo tranquilo.

Checklist práctico (simple y útil):

  • Abrigo en capas: en la Puna el clima cambia rápido entre sol fuerte y viento frío.
  • Agua + snacks livianos (evitá comidas pesadas antes de subir).
  • Protector solar y lentes: la radiación suele sentirse más intensa en altura.
  • Caminá despacio al bajar para las fotos: el viaducto invita a moverse, pero la altura manda.
Un viaje de 1 hora y media en total Foto: argentina.gob.ar

El punto “wow”: el Viaducto La Polvorilla

Si hay un instante que define el Tren a las Nubes, es el cruce del Viaducto La Polvorilla: el acero recorta el cielo, la curva del puente juega con la perspectiva y el terreno parece abrirse debajo del tren. Además, el viaducto forma parte del circuito turístico relacionado con la Ruta Nacional 40, y es habitual que viajeros lo visiten también por tierra para verlo desde abajo.

¿Cuándo conviene ir?

A nivel turístico, lo más recomendable es consultar calendario y operación antes de viajar, porque el servicio puede depender de condiciones climáticas (algo típico en zonas de altura). Si tu nota apunta a Discover, sumá un módulo “Actualizado 2026” con: cómo reservar, qué días opera y qué modalidad conviene, enlazando a fuentes oficiales.

Tren SaltaTurismo
Carlos Dileo
Carlos Dileo

Editor SEO

Periodista con un largo recorrido en medios de comunicación y agencias digitales. Especializado en servicios, información general, turismo, lifestyle y entretenimiento. Leer bio

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