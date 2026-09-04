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Reino Unido le respondió a Milei tras la cadena nacional por las Malvinas: “Los isleños eligen ser británicos”

Lo aseguró el ministro de Defensa, Wes Streeting, a través de su cuenta de X. El embajador británico en Argentina, David Cairns, se había expresado en la misma línea en la previa al discurso del presidente.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Wes Streeting, ministro de Defensa de Reino Unido.
Wes Streeting, ministro de Defensa de Reino Unido. Foto: EFE
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El Gobierno británico respondió a las palabras de Javier Milei, en las que volvió a reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, que el compromiso británico con esas islas “es absoluto e inamovible”.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras del presidente “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas”.

Y recordó la línea clásica oficial británica: “Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”.

Con esas palabras, se refiere al referéndum celebrado en las islas en 2013, en el que la permanencia en el Reino Unido ganó con un 99,8% de los votos, y solo tres personas votaron en contra.

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Presencia británica en Malvinas. Foto: Web.

Las palabras de Milei ocupan las portadas de los portales informativos británicos, que recuerdan además las declaraciones de Donald Trump de que su país podría revisar su postura de tradicional neutralidad sobre esas islas.

Que sea el ministro de Defensa el que primero que le responde a Milei es significativo, ya que el presidente argentino prometió construir una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

Las palabras de Milei

Javier Milei dijo que el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución” y que está “claro que ellos recorren un camino de declive”, un discurso muy parecido al que suele utilizar Donald Trump, quien hace frecuentes alusiones a la supuesta decadencia británica.

Con su alusión a los recursos naturales, Milei se refería en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, dijo Milei.

La palabra del embajador británico en Argentina

En la previa de la cadena nacional, el embajador británico en Argentina, David Cairns, defendió la posición de su gobierno y sostuvo que el futuro de las islas debe ser decidido por quienes viven allí.

David Cairns, embajador británico en Argentina.
David Cairns, embajador británico en Argentina. Foto: X

En una entrevista con Cadena 3, afirmó: “El gobierno británico es muy claro: los que viven en las islas tienen el derecho de decidir su propio futuro”.

Ante el argumento argentino de que los habitantes de las islas son inmigrantes, Cairns sostuvo que esa discusión no debería modificar el principio de autodeterminación. “Todos somos inmigrantes, todos los países en el mundo somos inmigrantes, y todos tenemos nuestra propia historia”, afirmó.

Islas MalvinasReino UnidoJavier Milei
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