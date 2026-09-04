El canciller Quirno habló sobre la construcción de la base naval en Tierra del Fuego: “Argentina lo necesita hace muchísimo tiempo”

El funcionario celebró el acuerdo comercial entre EEUU y Argentina. Foto: Noticias Argentinas

La construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia volvió a instalarse en el centro de la agenda nacional. El Gobierno presentó el proyecto como una inversión estratégica destinada a mejorar las capacidades logísticas de la Argentina, acompañar las operaciones hacia la Antártida y fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur.

El canciller Pablo Quirno brindó detalles sobre el alcance de la iniciativa y sostuvo que se trata de una obra que el país necesita desde hace mucho tiempo. El funcionario vinculó su desarrollo con la condición bicontinental de la Argentina, la protección de su espacio marítimo y la ubicación privilegiada de Tierra del Fuego frente al continente antártico.

El nuevo impulso oficial busca acelerar una infraestructura que no comienza desde cero, pero que tuvo un avance limitado durante los últimos años. Por ese motivo, uno de los aspectos fundamentales será conocer el presupuesto disponible, los plazos previstos y las diferentes etapas de ejecución.

Quirno explicó cuál será la función de la base naval

Uno de los puntos principales de la explicación de Quirno es que el complejo no estaría concebido únicamente como una instalación militar. El canciller lo presentó como una base logística multipropósito, aunque contará con presencia de las Fuerzas Armadas para realizar tareas asociadas con el funcionamiento naval, la defensa y la vigilancia del territorio marítimo.

El petrolero VS Promise del Reino Unido en Ushuaia. Foto: Huella del Sur.

La ubicación de Ushuaia representa una ventaja estratégica difícil de igualar. Su cercanía con la Antártida convierte a la ciudad fueguina en un punto de partida fundamental para las campañas científicas, el abastecimiento de las bases argentinas y la asistencia a los buques que operan en las aguas del extremo sur.

Una vez finalizada, la infraestructura también podría ofrecer servicios a embarcaciones comerciales, cruceros, buques científicos y unidades antárticas. Esto permitiría ampliar la capacidad operativa del puerto y favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas con la logística marítima.

Qué infraestructura podría tener la Base Naval de Ushuaia

El proyecto contempla la construcción de instalaciones destinadas a fortalecer las operaciones en el sur argentino. Entre sus principales componentes se encuentran los espacios de atraque, talleres, depósitos, sectores de abastecimiento y áreas especialmente preparadas para la logística antártica.

También se prevén dependencias operativas para la Armada Argentina, instalaciones para el personal y sectores destinados al mantenimiento y la reparación de embarcaciones. La profundidad disponible en algunos puntos permitiría recibir buques de gran porte y ampliar considerablemente la capacidad actual de la ciudad.

El objetivo es que la Base Naval Integrada de Ushuaia pueda concentrar distintas actividades en un mismo complejo. De esta manera, la Argentina tendría mayores herramientas para asistir a sus campañas antárticas, controlar sus espacios marítimos y prestar servicios a embarcaciones nacionales e internacionales.

Una obra estratégica que lleva varios años en discusión

Aunque el anuncio volvió a instalar el tema en la agenda pública, el proyecto no nació recientemente. El inicio formal de los trabajos se remonta a marzo de 2022, cuando se colocó la piedra fundamental y la iniciativa fue presentada como una herramienta para consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El desarrollo de la obra, sin embargo, avanzó lentamente. La disponibilidad de recursos públicos y los cambios en las prioridades presupuestarias condicionaron su ejecución. Por eso, el nuevo compromiso del Gobierno será determinante para que el proyecto pueda superar las demoras acumuladas.

Más allá de las declaraciones oficiales, todavía será necesario conocer el monto que se destinará a la construcción, el cronograma actualizado y las etapas consideradas prioritarias. Estos elementos permitirán determinar si la obra podrá acelerar su ritmo y transformarse en una instalación plenamente operativa.

La relación con Malvinas y la presencia en el Atlántico Sur

La decisión de impulsar la base naval se produce en un contexto marcado por el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y por la explotación de recursos naturales en áreas que se encuentran bajo disputa.

En ese escenario, la infraestructura de Ushuaia aparece como una pieza de una estrategia más amplia para fortalecer la presencia nacional en el sur. Según la posición expuesta por Quirno, la función principal del complejo estará relacionada con la logística, la defensa, la vigilancia marítima y la proyección argentina hacia la Antártida.

Islas Malvinas Foto: Reuters

La presencia de las Fuerzas Armadas estaría asociada con el funcionamiento operativo de la base y la protección de los espacios marítimos. El Gobierno busca que el proyecto contribuya a fortalecer la capacidad nacional sin presentar a la instalación como una plataforma de carácter ofensivo.

Por qué Ushuaia puede transformarse en un polo logístico internacional

La construcción del complejo también podría generar un impacto económico importante para Tierra del Fuego. Una base moderna demandaría servicios portuarios, mantenimiento naval, transporte, almacenamiento, abastecimiento y asistencia técnica especializada.

Estas actividades abrirían oportunidades para proveedores locales, empresas constructoras, operadores marítimos y trabajadores relacionados con la industria naval. Además, podrían contribuir a extender la actividad económica durante diferentes meses del año.

El objetivo de largo plazo consiste en posicionar a Ushuaia como uno de los principales centros logísticos del Atlántico Sur. Para lograrlo, la ventaja geográfica deberá estar acompañada por infraestructura, conectividad, recursos humanos capacitados y una política antártica sostenida.

La ubicación estratégica de la ciudad representa un punto de partida favorable, pero no es suficiente por sí sola. La Argentina deberá garantizar continuidad presupuestaria, capacidad operativa y servicios competitivos para atraer embarcaciones y consolidar su participación en las actividades vinculadas con la Antártida.

El desafío de convertir el anuncio en avances concretos

El renovado impulso a la Base Naval Integrada abre una etapa decisiva para Ushuaia, Tierra del Fuego y el Atlántico Sur. Si los recursos anunciados se materializan y la construcción supera las demoras, la instalación podría convertirse en una pieza central de la logística antártica argentina.

La explicación de Pablo Quirno volvió a destacar el valor estratégico de una obra largamente postergada. Sin embargo, el verdadero alcance del proyecto dependerá de que los anuncios se traduzcan en presupuesto, plazos verificables y avances visibles.

El próximo paso será conocer cómo se organizará la ejecución y qué sectores serán construidos primero. La continuidad de las obras determinará si Ushuaia puede aprovechar su ubicación privilegiada y consolidarse como una puerta de entrada estratégica hacia la Antártida.