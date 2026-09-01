Nació como el “Palacio de los Deportes” hace 94 años, fue escenario de actos nazis y hoy su futuro es incierto: qué pasa con el Luna Park

La historia del Palacio de los Deportes, los actos nazis y el proyecto de remodelación Foto: Wikipedia

Hay edificios que forman parte de una ciudad y otros que terminan contando su historia. El Luna Park, ubicado en la emblemática esquina de Corrientes y Bouchard, pertenece a ese segundo grupo.

Durante casi un siglo, sus tribunas fueron testigo de triunfos deportivos, funerales populares, celebraciones, encuentros religiosos, actos políticos y espectáculos internacionales. También albergaron una de las mayores concentraciones nazis realizadas fuera de Alemania.

A 94 años de su inauguración, el estadio permanece cerrado temporalmente y rodeado de incertidumbre. El ambicioso proyecto para modernizarlo quedó frenado por la Justicia ante las dudas sobre su impacto patrimonial.

De un terreno vacío al “Palacio de los Deportes”

La manzana donde se levanta el Luna Park corresponde a terrenos ganados al Río de la Plata durante la construcción de Puerto Madero. En 1931 todavía era un baldío perteneciente al Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Allí se construyó una estructura de hierro, hormigón y madera, con tribunas y un ring al aire libre.

El proyecto fue impulsado por José Lectoure, exboxeador amateur, y Domingo Pace, empresario de espectáculos. El estadio comenzó a funcionar en 1932 y su primera velada de boxeo se realizó el 5 de marzo de ese año.

A 94 años de su inauguración, una decisión judicial mantiene en suspenso su transformación Foto: Wikipedia

En aquel momento, el Luna Park tenía apenas tres tribunas y todavía no contaba con techo. Las buenas recaudaciones permitieron ampliar las instalaciones, comprar el terreno y cubrir el recinto. Una gran remodelación realizada en 1952 terminó de darle una imagen similar a la que conserva actualmente.

Luna Park: su historia, los actos nazis y el conflicto que mantiene Foto: Wikipedia

Para comienzos de la década de 1960 ya era considerado el estadio cubierto más grande de Sudamérica, con capacidad para más de 23.500 personas. Su fuerte relación con el boxeo hizo que rápidamente fuera conocido como el “Palacio de los Deportes”.

Por su ring pasaron figuras como José María Gatica, Pascual Pérez, Nicolino Locche, Ringo Bonavena y Carlos Monzón. También fue sede de mundiales de básquet y vóley, además de competencias de tenis, ciclismo y decenas de peleas por títulos internacionales.

El día que las esvásticas cubrieron el Luna Park

La historia del estadio también conserva capítulos profundamente oscuros. El 10 de abril de 1938, miles de personas se reunieron en el Luna Park para celebrar la anexión de Austria a la Alemania de Adolf Hitler, conocida como Anschluss.

Aquella mañana, el escenario fue decorado con banderas nazis, esvásticas, retratos de Hitler y consignas del Tercer Reich. Decenas de abanderados con camisas pardas y brazaletes participaron de una puesta en escena organizada para demostrar respaldo internacional al régimen alemán.

Acto nazismo en el Luna Park Foto: X @museoshoa

Las estimaciones indican que asistieron entre 12.000 y 20.000 personas, entre integrantes de las comunidades alemana y austríaca, además de simpatizantes argentinos. Buena parte de la multitud realizó el saludo nazi y acompañó los discursos con gritos de apoyo a Hitler.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires documentó que en el estadio se desarrollaron tres actos relacionados con el nazismo. El encuentro de 1938 quedó registrado como una de las mayores demostraciones de apoyo al Tercer Reich realizadas fuera de territorio alemán.

Gardel, Maradona y las noches inolvidables del Luna Park

El mismo estadio que presenció aquella perturbadora concentración también se convirtió en una gran caja de resonancia de las emociones argentinas.

En febrero de 1936, miles de personas se acercaron para despedir los restos de Carlos Gardel. El cantante había actuado allí antes de emprender la gira durante la cual perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en Medellín.

Multitudinario velorio de Gardel. Foto: Archivo General de la Nación.

Con los años, el Luna Park recibió a artistas internacionales como Frank Sinatra, Luciano Pavarotti y Liza Minnelli. También fue escenario de momentos decisivos para la música argentina, como la despedida de Sui Generis en 1975.

Sinatra en el Luna Park Foto: Revista Gente

En 1987, el papa Juan Pablo II encabezó un encuentro en el estadio. Dos años después, el lugar albergó otra noche que pasó a formar parte de la cultura popular: la fiesta de casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe, celebrada en noviembre de 1989.

Esa combinación de deporte, música, política, religión y acontecimientos sociales explica por qué el Luna Park es mucho más que una sala de espectáculos. Es un espacio donde varias generaciones de argentinos construyeron recuerdos colectivos.

El proyecto que promete transformar al Luna Park

En 2007, el estadio fue declarado Monumento Histórico Nacional, una categoría que reconoce su valor arquitectónico, cultural y social. Por ese motivo, cualquier intervención debe respetar estrictas normas de protección patrimonial.

El proyecto presentado por DF Entertainment y Live Nation contempla una inversión millonaria para modernizar el recinto. La propuesta incluye nuevas áreas gastronómicas, palcos, sectores VIP, cocheras, mejores accesos y un museo dedicado a la historia del estadio.

El Luna Park cumplió 94 años y su futuro es incierto Foto: Wikipedia

Además, la capacidad pasaría de alrededor de 8.400 personas a entre 13.000 y 14.000 espectadores, según las diferentes versiones del proyecto. Los responsables aseguran que la fachada tradicional y el reconocido cartel del Luna Park serán conservados.

Sin embargo, organizaciones patrimonialistas y representantes políticos advirtieron que las obras podrían modificar la cubierta, ampliar el volumen construido y transformar profundamente el interior del edificio. Para sus críticos, la intervención podría convertirse en una “demolición encubierta”.

Por qué la Justicia frenó las obras

El 30 de abril de 2026, la Justicia porteña ordenó suspender las tareas de demolición y remodelación hasta que exista una resolución definitiva.

Los jueces señalaron posibles alteraciones del volumen original, modificaciones en elementos protegidos y una afectación superior al 20% de la superficie. También se cuestionó la presunta falta de participación de determinados organismos técnicos y legislativos.

La decisión judicial no cancela definitivamente el proyecto, pero mantiene las obras paralizadas. El plan podría ser autorizado, reformulado o limitado para garantizar que la modernización no destruya la identidad histórica del estadio.

Mientras tanto, el Luna Park continúa cerrado y sin una fecha confirmada de reapertura. Después de sobrevivir a transformaciones urbanas, crisis políticas y cambios culturales, el viejo“Palacio de los Deportes” enfrenta uno de sus desafíos más importantes.