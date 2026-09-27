Un feroz incendio consumió un sector de quinchos del Club Náutico de Olivos: fue controlado y no se reportaron heridos Foto: NA

Un feroz incendio se desató en la noche de este sábado en las instalaciones del Club Náutico de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, lo que provocó un amplio operativo de emergencia en la zona.

El fuego comenzó cerca de las 20:30 en un sector del predio y generó una densa columna de humo y grandes llamas, las cuales resultaron visibles desde diversos puntos del sector puerto y barrios aledaños, según reportaron vecinos a través de redes sociales.

Ante la magnitud del siniestro, varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Vicente López se desplegaron rápidamente en el lugar para combatir el avance del fuego.

Un feroz incendio consumió un sector de quinchos del Club Náutico de Olivos. X: @gabrieliezzi

Poco tiempo después, los equipos de emergencia lograron controlar la situación. Según se confirmó, no se registraron personas heridas ni lesionadas, quedando el saldo del hecho limitado a daños materiales. Por el momento, se desconocen los motivos que originaron las llamas y se aguardan las pericias correspondientes.

La institución, fundada hace más de un siglo, está vinculada a la navegación a vela y formó a deportistas que representaron a la Argentina en competencias nacionales e internacionales, según indica su sitio oficial. Hasta el momento, las autoridades no se expresaron respecto al incidente.