PAMI cambia un requisito clave en octubre: cuál será el nuevo ingreso máximo para recibir medicamentos gratis

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

A partir de octubre de 2026, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI deberán considerar un nuevo límite de ingresos si quieren solicitar medicamentos con cobertura del 100% mediante el subsidio por razones sociales. La actualización está relacionada con el incremento del haber mínimo previsional, utilizado como referencia para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

El nuevo parámetro general será de $653.622,77 mensuales, equivalente a una vez y media el haber mínimo. Para los hogares en los que el afiliado o una persona conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD), el máximo será más elevado y llegará a $1.307.245,53, es decir, el equivalente a tres jubilaciones mínimas.

La modificación representa un aumento respecto de septiembre, cuando los límites se ubicaban en $642.949,80 para el régimen general y en $1.285.899,60 para los hogares con CUD. Sin embargo, encontrarse por debajo de los nuevos valores no garantiza por sí solo la aprobación de la cobertura, ya que PAMI también revisa otras condiciones económicas y patrimoniales.

Medicamentos gratis de PAMI: cómo quedan los nuevos topes en octubre

El acceso al subsidio social se define mediante dos categorías principales. En el caso de los afiliados sin integrantes convivientes con discapacidad, los ingresos mensuales deben ser inferiores a 1,5 haberes mínimos previsionales. Con la actualización prevista para octubre, el límite se ubicará en $653.622,77.

Oficinas de PAMI Foto: PAMI

Cuando el afiliado o alguna persona de su grupo conviviente posee un CUD, el parámetro se amplía hasta tres haberes mínimos, lo que lleva el techo de ingresos a $1.307.245,53 mensuales. Esta diferencia busca contemplar las necesidades y los mayores gastos que pueden afrontar los hogares en los que vive una persona con discapacidad.

Los montos informados toman como referencia un haber mínimo de octubre de $435.748,51. No obstante, algunas publicaciones señalaron que estas cifras deben quedar formalizadas dentro de la actualización previsional correspondiente, por lo que se recomienda verificar el valor vigente antes de iniciar la solicitud.

Qué otros requisitos exige PAMI para otorgar la cobertura total

Los ingresos representan solamente una parte de la evaluación. Para obtener medicamentos sin cargo, el afiliado no debe contar con una cobertura de medicina prepaga ni ser propietario de más de un inmueble. El organismo analiza estos factores para determinar si la persona se encuentra en una situación económica que justifique el subsidio social.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

También se revisa la existencia de determinados bienes. Entre las restricciones se encuentra la titularidad de aeronaves, embarcaciones de lujo o activos societarios que permitan demostrar capacidad económica suficiente. Además, el solicitante no puede tener un vehículo con menos de diez años de antigüedad, salvo que en el hogar exista una persona con CUD.

Por otra parte, los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur están exceptuados de las condiciones socioeconómicas mencionadas, aunque deben efectuar la solicitud correspondiente para acceder a la cobertura.

Cómo solicitar los medicamentos gratuitos de PAMI

El trámite puede iniciarse de forma digital o presencial. El afiliado tiene la posibilidad de gestionarlo a través de la página de PAMI o acercarse a una de las agencias de atención. La presentación también puede ser realizada por un familiar o apoderado autorizado.

Entre los documentos que pueden solicitarse se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) .

Credencial de afiliación a PAMI .

Último recibo de haberes .

Receta electrónica u orden médica .

Diagnóstico detallado por el profesional tratante .

Declaración jurada, cuando corresponda.

En las solicitudes de hasta cuatro medicamentos, la gestión puede resolverse directamente por internet. Si el afiliado necesita una cantidad superior, PAMI puede realizar una evaluación adicional antes de autorizar la cobertura completa.

Qué sucede si el jubilado supera el límite de ingresos

Quedar por encima del nuevo tope no significa necesariamente perder todos los descuentos en medicamentos. El programa contempla diferentes porcentajes de cobertura según el tratamiento, la patología y el tipo de producto recetado. Algunos medicamentos de uso eventual pueden conservar un descuento del 40%, mientras que determinadas terapias para enfermedades agudas o crónicas pueden alcanzar coberturas de entre el 50% y el 80%.

Además, quienes no cumplan con el requisito de ingresos podrían solicitar una evaluación excepcional si el costo de los medicamentos necesarios representa una proporción significativa de sus ingresos. Cada situación queda sujeta al análisis de la documentación médica, económica y patrimonial presentada por el afiliado.

Por este motivo, antes de comenzar el trámite conviene reunir las recetas vigentes, revisar la situación patrimonial declarada y consultar los importes oficiales correspondientes a octubre. El nuevo límite amplía el margen económico, pero no reemplaza el resto de los controles que aplica PAMI para otorgar los medicamentos con cobertura total.