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PAMI renovó su aplicación y hay que registrarse otra vez: el paso a paso para no perder el acceso

La nueva versión de Mi PAMI obliga a realizar un registro desde cero, incluso a quienes ya utilizaban la plataforma anterior. Qué datos se necesitan, cómo validar el celular y qué hacer si se olvidó la contraseña.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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PAMI Foto: PAMI
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) puso en funcionamiento una nueva versión de su plataforma digital, una herramienta utilizada por jubilados y pensionados para consultar información médica y realizar distintas gestiones sin trasladarse hasta una agencia.

La actualización incorporó cambios importantes en el sistema de acceso. El principal es que los usuarios de la aplicación anterior deben volver a registrarse, ya que sus antiguas credenciales dejaron de ser válidas para ingresar a la plataforma renovada.

El procedimiento puede completarse tanto desde un teléfono celular como desde una computadora. Para hacerlo desde el móvil es necesario descargar o actualizar la aplicación oficial Mi PAMI, disponible para dispositivos Android y iOS. La otra posibilidad es ingresar directamente al portal web del organismo.

La nueva plataforma permite acceder con el mismo usuario y contraseña desde ambos canales. Además, mantiene sincronizadas las recetas electrónicas, órdenes médicas, credenciales, turnos y demás datos personales del afiliado.

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Quiénes tienen que registrarse nuevamente en Mi PAMI

El nuevo registro no está destinado únicamente a quienes nunca usaron la aplicación. También deben completarlo los afiliados que ya tenían una cuenta en la plataforma anterior.

Esto significa que el usuario y la contraseña utilizados hasta el momento no necesariamente permitirán acceder al sistema actualizado. De acuerdo con la información oficial, los perfiles anteriores no son válidos para ingresar al nuevo entorno digital y, por ese motivo, es obligatorio generar una nueva cuenta.

Mi PAMI Foto: PAMI

Una vez finalizado el procedimiento, el afiliado podrá utilizar las mismas credenciales para entrar desde la aplicación o desde la página web. El registro se realiza una sola vez, siempre que los datos hayan sido cargados y validados correctamente.

Cómo registrarse en la nueva aplicación de PAMI

Para comenzar, el afiliado debe abrir la aplicación Mi PAMI o ingresar al portal oficial mi.pami.org.ar. En la pantalla inicial encontrará la alternativa para crear una cuenta nueva.

Durante el proceso, el sistema solicitará una serie de datos personales para comprobar la identidad del titular:

  • Número de DNI.
  • Número de trámite del último DNI emitido.
  • Sexo consignado en el documento.
  • Número de CUIL.
  • Número de teléfono celular.
  • Una contraseña personal.

El número de trámite puede encontrarse en el DNI. Su ubicación depende de la versión del documento: generalmente aparece en el frente, debajo del número principal, aunque en ejemplares anteriores puede figurar en el reverso.

Es importante ingresar la información exactamente como aparece en el documento. Una diferencia en el número de trámite, el CUIL o el sexo registrado puede impedir que el sistema valide la identidad y complete la creación de la cuenta.

PAMI informa que el registro es obligatorio tanto para las personas que ya tenían instalada la aplicación como para quienes acceden por primera vez.

Cómo validar el número de teléfono

Después de completar los datos personales y elegir una contraseña, la plataforma solicitará verificar el número celular informado.

Para realizar esa validación, el usuario recibirá un código de seguridad por mensaje de texto. Ese número deberá colocarse en la aplicación o en el portal web para confirmar que el teléfono pertenece al titular o se encuentra bajo su control.

Jubilaciones PAMI Foto: PAMI

El celular registrado cumple una función fundamental, ya que también se utiliza para verificar la identidad cuando el afiliado necesita recuperar el acceso. Por esa razón, conviene mantener el número actualizado y asegurarse de que pueda recibir mensajes de texto.

Qué se puede hacer desde la aplicación Mi PAMI

La plataforma concentra en un mismo lugar diferentes consultas y operaciones relacionadas con la cobertura médica. Entre sus principales funciones se encuentran:

  • Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas.
  • Visualizar la credencial digital.
  • Revisar la credencial del grupo familiar.
  • Acceder a la cartilla médica personalizada.
  • Solicitar turnos para la atención en una agencia.
  • Consultar los datos del médico de cabecera.
  • Iniciar trámites por internet.
  • Acceder a teléfonos de emergencia.
  • Comunicarse con los canales de atención del organismo.

La información permanece sincronizada, por lo que el afiliado debería encontrar los mismos datos tanto si ingresa desde la aplicación como si utiliza la versión web.

Cómo recuperar la contraseña de Mi PAMI

Si el afiliado no recuerda su clave, no necesita crear otra cuenta. En la pantalla de ingreso debe seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir las indicaciones.

El sistema solicitará el CUIL y el número de teléfono registrado. Luego enviará un código para verificar la identidad del usuario y permitirle establecer una contraseña nueva.

En caso de que el mensaje no llegue, se recomienda revisar si el número ingresado es correcto y esperar unos minutos antes de solicitar otro código. Si el inconveniente continúa, el reclamo debe realizarse mediante los canales oficiales de atención de PAMI.

La advertencia de PAMI para evitar estafas

La aplicación Mi PAMI es gratuita y debe descargarse exclusivamente desde las tiendas oficiales de Android y iOS. El organismo advierte que nunca solicita contraseñas, datos bancarios ni pagos para instalar o utilizar la plataforma.

También recomienda no abrir enlaces recibidos por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales cuando provengan de cuentas desconocidas. La contraseña y los códigos de validación no deben compartirse con otras personas, incluso si quien los solicita afirma comunicarse en nombre del organismo.

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Redacción Sociedad
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