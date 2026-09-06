Incendio en un restaurante de Puerto Madero: evacuaron a 50 personas y dos hombres fueron asistidos por inhalación de humo

Incendio en el restaurante Siga La Vaca de Puerto Madero con más de 50 evacuados y dos hombres asistidos. Foto: X @MartinDandach

Un incendio se registró este domingo por la tarde en el restaurante Siga La Vaca, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1714, en el barrio porteño de Puerto Madero, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia y generó la evacuación preventiva de decenas de personas.

De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se originó en el sector de la parrilla del reconocido establecimiento gastronómico. Como consecuencia, una densa columna de humo comenzó a salir por la chimenea del local y provocó preocupación entre clientes y trabajadores.

Frente a la dramática situación, unas 50 personas que se encontraban dentro del restaurante se autoevacuaron mientras arribaban los equipos de emergencia para controlar el inesperado siniestro.

Incendio en el restaurante Siga La Vaca de Puerto Madero con más de 50 evacuados. Créditos: X @Lucas_Rodri_19

Incendio en Puerto Madero: cómo se originó el fuego en el restaurante

El incendio comenzó en el área de la parrilla del restaurante y motivó la rápida intervención de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad. Además, cinco móviles del SAME fueron enviados al lugar para asistir a posibles afectados y colaborar con el operativo.

Según el reporte oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, las llamas fueron controladas en poco tiempo, evitando que el fuego se extendiera hacia otros sectores del complejo gastronómico.

Las tareas de los bomberos se concentraron en la extinción del foco, la ventilación de los ambientes y la verificación de las condiciones de seguridad una vez finalizada la emergencia.

Las llamas fueron controladas en poco tiempo, evitando que el fuego se extendiera hacia otros sectores. Foto: X @Lucas_Rodri_19

Dos hombres fueron asistidos por inhalación de humo

Durante el operativo, personal médico atendió a dos hombres adultos que habían intentado apagar el incendio por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos.

Los afectados presentaban inhalación de humo con niveles bajos de carboxihemoglobina, por lo que recibieron asistencia en el lugar. Sin embargo, las autoridades indicaron que ninguno de ellos requirió traslado hospitalario debido a que su cuadro no revestía gravedad.

Tras controlar el incendio y completar las tareas preventivas, la situación quedó normalizada y no se reportaron otras personas heridas. El hecho generó momentos de tensión en una de las zonas gastronómicas más concurridas de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la rápida respuesta de los servicios de emergencia permitió evitar consecuencias mayores.

El hecho generó momentos de tensión en una de las zonas gastronómicas más concurridas de la Ciudad. Foto: X @Nnicolas103

Síntomas de la inhalación de humo

Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono consisten en dolor de cabeza, náuseas, somnolencia, confusión y coma. Asimismo, la inhalación de humos puede provocar problemas de varias maneras:

Asfixiando el cuerpo con monóxido de carbono

Dañando la tráquea, las vías respiratorias y/o los pulmones a causa de sustancias químicas tóxicas

Envenenando el cuerpo con productos químicos tóxicos

Quemando la boca y la garganta a causa de los gases calientes

El daño a la tráquea, a las vías respiratorias o a los pulmones puede causar tos, sibilancias y/o dificultad respiratoria. Estos síntomas pueden ocurrir de inmediato o tardar hasta 24 horas en aparecer.

Las quemaduras en la boca y la garganta causan hinchazón que puede dificultar la inhalación de aire. La persona puede tener hollín en la boca o en la nariz, perder el vello nasal o sufrir quemaduras alrededor de la boca.