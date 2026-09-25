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Juegos Canal 26: cuánto sabés sobre el Papa León XIV y su histórica visita a la Argentina

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Un quiz interactivo de Canal 26 repasa su vida y la agenda oficial de la visita.

Jonathan Wiktor
Por Jonathan Wiktor
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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS
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El Papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo, y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, cuando parta hacia Lima. Es la primera visita de un papa al territorio argentino desde 1987, cuando Juan Pablo II estuvo en el país por segunda vez.

El juego desarrollado por Canal 26 por la visita del Papa

Para acompañar la cobertura de la visita, Canal 26 desarrolló “El camino de León”, un cuestionario interactivo de 16 preguntas que recorre cuatro etapas de la vida del pontífice: su nacimiento en Chicago, sus años como misionero agustino en Perú, su elección como papa en 2025 y el programa de su viaje a la Argentina.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
La agenda del Papa León XIV en la Argentina. Foto: REUTERS

Cada pregunta tiene cuatro opciones y, al responder, el juego muestra la explicación con la fuente oficial: la Santa Sede, la Oficina de Prensa vaticana, Vatican News o la Conferencia Episcopal Argentina.

Al final, un resultado por etapas permite ver en qué momento de la historia de León XIV hubo más aciertos, con la opción de compartirlo en redes o por WhatsApp.

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El juego está disponible en este artículo y funciona en cualquier dispositivo, con pantalla completa y música ambiental optativa.

La agenda del Papa León XIV en la Argentina

  • El itinerario oficial, confirmado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, incluye una misa en el Monumento de los Españoles el lunes 9, otra en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba el martes 10 y la última, frente a la Basílica de Luján, el miércoles 11.

Este juego fue desarrollado por un equipo de Canal 26 con la asistencia de Claude (Anthropic).

Papa León XIVIglesiaJuegos
Jonathan Wiktor
Jonathan Wiktor

Autor

Jonathan Wiktor es Gerente de Audiencias Digitales de Canal 26. Desde ese rol conduce la operación digital del medio en web, YouTube y redes sociales, con foco en el crecimiento de audiencia en los mercados hispanohablantes de Argentina, Latinoamérica, España y la comunidad hispana en Estados Unidos. Leer bio

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