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Incendio en Recoleta: evacuaron un edificio de 13 pisos y un hombre fue trasladado al hospital

El operativo comenzó cerca de las 6:25, cuando personal de Bomberos de la Ciudad fue enviado al lugar tras recibir la alerta por el siniestro.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Incendio en Recoleta.
Incendio en Recoleta. Foto: Canal 26/Bomberos de la Ciudad.
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Un incendio se desató durante la mañana de este lunes en un edificio ubicado en la esquina de la avenida Callao y Quintana, en el barrio porteño de Recoleta. El fuego se inició en el living de un departamento del cuarto piso y obligó a evacuar el inmueble de manera preventiva.

El operativo comenzó cerca de las 6:25, cuando personal de Bomberos de la Ciudad fue enviado al lugar tras recibir la alerta por el siniestro.

Incendio en Recoleta. Video: Canal 26/Bomberos de al Ciudad,

Según informaron, las llamas fueron combatidas con una línea divergente de 63 milímetros. Con el avance del trabajo, el incendio pudo ser dominado.

Como consecuencia del episodio, un hombre mayor de edad tuvo que ser asistido y trasladado por el SAME al Hospital Rivadavia, donde ingresó con diagnóstico de inhalación de humo. Además, otras personas recibieron atención médica en el lugar.

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Incendio en Recoleta. Foto: Canal 26/Bomberos de la Ciudad.

Los bomberos también debieron intervenir para asistir a dos mujeres que habían subido hasta la terraza del edificio para ponerse a resguardo del fuego. Ambas fueron descendidas por los efectivos y también recibieron atención médica.

Amplio operativo en Recoleta tras el incendio

El edificio, de 13 pisos, fue evacuado de manera ordenada como medida preventiva mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

En el lugar interviene el Grupo Especial de Rescate (GER), junto con cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando.

Incendio en Recoleta. Foto: Canal 26/Bomberos de la Ciudad.

También participa personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad, que colabora con el operativo desplegado en la zona.

Finalmente, los bomberos lograron dominar el incendio y continúan las tareas correspondientes en el lugar.

Incendio
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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