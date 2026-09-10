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Juana Repetto y su bebé quedaron atrapados en un incendio y fueron evacuados: “Salimos corriendo”

La actriz compartió el dramático momento que vivió junto a Timoteo en sus redes sociales. Mirá el video en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Juana Repetto y su hijo Timoteo.
Juana Repetto y su hijo Timoteo. Foto: @Juanarepettook
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Juana Repetto contó la dramática situación que le tocó vivir junto a su hijo Timoteo en el edificio donde se encontraba.

La actriz, que estaba en el lugar para una producción de fotos, tuvo que abandonar todo y evacuar de urgencia, en medio de la desesperación y el miedo.

A través de sus redes sociales, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió imágenes y videos en los que se la vio temblando y rodeada de otras mujeres que también lograron salir a tiempo.

Juana Repetto compartió imágenes tras evacuar edificio por un incendio. Video: @juanarepettook

El episodio la obligó a buscar refugio en una cafetería junto a otros evacuados.

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“Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo”, relató, todavía impactada por lo ocurrido.

En sus historias, la mediática describió la tensión que se vivió durante la evacuación. “Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas”.

Juana Repetto presenta a su familia Foto: Instagram

Finalmente, llevó tranquilidad a sus seguidores con un contundente mensaje: “Estamos bien”.

Juana RepettoIncendioEvacuación
Matias Greisert
Matias Greisert

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