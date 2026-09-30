Benjamín Netanyahu recibió al pasajero que intervino para evitar la caída del avión de Flydubai: su dramático relato

Benjamin Netanyahu con el pasajero héroe del vuelo que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Foto: EFE

Benjamín Netanyahu recibió en Ben Gurión a uno de los pasajeros israelíes que, junto a otros dos, asegura que inmovilizó y estranguló al copiloto que había apuñalado a su compañero de cabina, provocando que el vuelo descendiera en picada. “Le hice una llave de estrangulamiento y lo saqué primero. Intentaba destruir el panel de control”, relató Yaniv a Netanyahu según imágenes divulgadas por la oficina del primer ministro, quien lo abrazó y lo calificó de “héroe”.

Benjamin Netanyahu recibió al pasajero héroe del vuelo de FlyDubai. Video: EFE

Aún con la remera ensangrentada, Yaniv contó también que el piloto apuñalado quedó “aprisionado” contra la puerta de la cabina, que él desde fuera vio “los asientos vacíos” y se apuró a tomar los mandos del avión, hasta que un piloto que iba de pasajero le relevó.

En un comunicado posterior publicado en X, Netanyahu aclamó la “extraordinaria valentía” del co-piloto herido, a quien identificó como el capitán Smit Machchhar, de nacionalidad india.

“A pesar de haber sido apuñalado y sufrir heridas graves, contraatacó, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió que los pasajeros y la tripulación redujeran al atacante, evitando así una catástrofe aérea”, dijo el primer ministro.

Medios israelíes señalan que el otro tripulante y presunto agresor es de nacionalidad omaní, dato que no ha sido corroborado por las autoridades. Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas.

Benjamin Netanyahu con el pasajero héroe del vuelo que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Foto: EFE

Aterrizaje de emergencia

Durante el altercado, el avión descendió en picada durante unos dos minutos causando pánico entre los viajeros, y el vuelo, procedente de Dubái y que se dirigía a Tel Aviv, fue desviado a Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia.

Un segundo avión de Flydubai con los 178 pasajeros israelíes afectados aterrizó horas más tarde en Ben Gurión, donde fueron recibidos entre vítores de alegría, banderas israelíes y cánticos de ‘Am Israel Jai’ (‘El pueblo de Israel vive’), un eslogan identitario que ha resurgido desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El avión de la aerolínea Flydubai que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita. Foto: Reuters (Ammar Awad)

Equipos de paramédicos estaban esperando a los pasajeros en el aeropuerto, a quienes les realizaron evaluaciones médicas, y solo trasladaron a un hombre de 51 años con una contusión y en estado leve al hospital, según comunicó el servicio de emergencias de Magen David Adom.

La aerolínea Flydubai confirmó en un comunicado que se había producido “un altercado en la cabina de mando” del avión, pero pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se aclaren las causas del incidente.