Feriado un día después de la despedida de Messi de la Selección Argentina: dónde no se trabaja el 7 de octubre

Feriado un día después de la despedida de Messi de la Selección Argentina. Foto: Magnific

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina promete convertirse en uno de los momentos más emotivos para los fanáticos del fútbol. Sin embargo, la expectativa por ese histórico evento coincidirá con una jornada especial para la ciudad de Rosario. Al día siguiente, el miércoles 7 de octubre, los rosarinos tendrán feriado por la celebración del Día de la Virgen del Rosario, patrona de dicha ciudad.

El capitán argentino disputará su último partido con la camiseta albiceleste el próximo martes 6 de octubre a las 20:00 (hora argentina), cuando el conjunto nacional enfrente a Benín en el estadio Monumental.

Atención Rosario: habrá un feriado local después del último partido de Messi

La medida alcanza exclusivamente a Rosario y no tendrá impacto en el resto del país. Tampoco se aplicará de manera general en toda la provincia de Santa Fe, aunque algunas localidades santafesinas podrían adherir en caso de celebrar a su propio santo patrono durante la misma fecha.

La medida alcanza exclusivamente a Rosario y no tendrá impacto en el resto del país. Foto: Unsplash

El asueto tiene respaldo legal en la Ley Provincial N° 2.882, sancionada en 1940, que estableció el 7 de octubre como jornada no laborable para la ciudad. Posteriormente, el Decreto 1435 de 1979 otorgó carácter permanente a los días no laborables vinculados a celebraciones patronales en distintas localidades santafesinas.

Además, la Ordenanza Municipal 2378 ratificó el alcance del asueto administrativo y determinó que la adhesión para sectores como la industria, los bancos y el comercio es optativa.

Cómo funcionarán los bancos, las escuelas, el transporte y los comercios

A pesar del asueto, gran parte de la actividad privada continuará funcionando con normalidad. Los comercios del centro rosarino y las principales cadenas de supermercados mantendrán sus puertas abiertas, ya que la medida no es obligatoria para el sector privado.

Durante el feriado del 7 de octubre, los bancos permanecerán cerrados para la atención presencial. Foto: Banco Nación

En contraste, los bancos permanecerán cerrados para la atención presencial. No obstante, los usuarios podrán operar a través de homebanking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

En materia de transporte, los colectivos urbanos circularán con frecuencias similares a las de los sábados. También continuarán funcionando los servicios de taxis, el sistema de estacionamiento medido, la recolección de residuos y el programa público de bicicletas Mi bici tu bici.

Por su parte, en el área de salud permanecerán activas las guardias hospitalarias y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), mientras que los centros de salud barriales y las dependencias municipales no atenderán al público durante la jornada.

De esta manera, Rosario vivirá una semana especial marcada por dos acontecimientos que movilizan a la ciudad: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y la tradicional celebración de su patrona, que dará lugar a un feriado local con impacto en distintos servicios y actividades.

El calendario de feriados que restan en 2026

Lunes 12 de octubre : feriado por el “Día de la Raza”, antes conocido como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”

Lunes 9 de noviembre : nuevo feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina

Martes 10 de noviembre : feriado exclusivo para CABA y Córdoba, también por la visita papal

Miércoles 11 de noviembre : feriado en la provincia de Buenos Aires, en el marco de las actividades del pontífice

Lunes 23 de noviembre : feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos

Martes 8 de diciembre : feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad

Todavía restan cuatro feriados nacionales después del 12 de octubre por el Día de la Raza. Foto: Unsplash.

De esta manera, aún restan cuatro feriados nacionales después del 12 de octubre, además del día no laborable del 7 de diciembre y las jornadas especiales de noviembre por la visita de León XIV.