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Murió Roberto García, histórico periodista y analista político

El conductor de “La Mirada”, por Canal 26, tenía 81 años. Con paso en gráfica, radio y televisión, deja un legado difícil de igualar que marcó a más de una generación.

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Roberto García, histórico periodista y analista político.
Roberto García, histórico periodista y analista político. Foto: Canal 26.
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Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y una de las figuras más respetadas del periodismo argentino. Tenía 81 años.

Nacido el 2 de junio de 1945, Roberto García dedicó más de seis décadas a la profesión. Inició su carrera en la histórica revista Primera Plana, integró la redacción de La Opinión y desarrolló una extensa trayectoria en gráfica, radio y televisión. Fue director periodístico de Ámbito Financiero entre 1983 y 2008, etapa en la que se convirtió en una referencia ineludible para comprender la política, la economía y el poder en la Argentina. Fue distinguido en múltiples oportunidades con el Premio Konex y formó parte de la Academia Nacional de Periodismo.

Roberto García. Foto: Canal 26.

En los últimos años encontró en Canal 26 una nueva casa periodística. Desde allí creó y condujo “La Mirada”, un espacio de análisis y reflexión que se transformó en una cita obligada para dirigentes, empresarios, periodistas y miles de televidentes de todo el país. Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos.

Roberto García. Foto: Canal 26.

Quienes trabajaron junto a él conocieron además a un hombre generoso con su conocimiento, exigente con la información, apasionado por el debate de ideas y profundamente comprometido con el oficio.

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Hoy el periodismo argentino pierde a una de sus voces más influyentes. Canal 26 pierde a uno de sus referentes. Y quienes compartimos con él tantos años de trabajo despedimos también a una persona entrañable, cuya presencia dejó una marca imborrable.

Roberto García. Foto: Canal 26.

Acompañamos en este doloroso momento a su familia, especialmente a su hijo Javier, compañero de conducción y de vida, a sus seres queridos, amigos y colegas.

Roberto García. Foto: Canal 26.

Su legado permanecerá en cada análisis, en cada entrevista y en cada generación de periodistas que aprendió de su trabajo.

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