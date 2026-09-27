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Jorge Giacobbe y Sebastián Galiani, este domingo en La Mirada por Canal 26

El analista político Jorge Giacobbe y el economista Sebastián Galiani serán los invitados de una nueva edición de La Mirada. Política, economía y las claves de la actualidad argentina, este domingo desde las 21 por Canal 26.

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Jorge Giacobbe y Sebastián Galiani, este domingo en La Mirada por Canal 26, Foto: X @LaMiradaRG
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La política y la economía volverán a ocupar el centro del debate en una nueva edición de La Mirada, el programa conducido por Javier García. Este domingo, el ciclo recibirá a Jorge Giacobbe y Sebastián Galiani para analizar el escenario nacional y ofrecer distintas perspectivas sobre los principales temas de la actualidad.

La cita será este domingo desde las 21, en vivo por la pantalla de Canal 26. Como cada semana, el programa propondrá entrevistas, análisis y una lectura profunda de los acontecimientos que marcan la agenda del país.

Jorge Giacobbe analizará el escenario político

Durante la emisión, Jorge Giacobbe aportará su mirada sobre el clima social y político de la Argentina. El análisis permitirá abordar las preocupaciones de la ciudadanía, la relación entre la dirigencia y los votantes, y las expectativas que atraviesan a la opinión pública.

El diálogo también buscará interpretar cómo impactan las decisiones políticas en la sociedad y cuáles son los temas que concentran la atención de los argentinos. En un contexto cambiante, conocer el humor social resulta fundamental para comprender los movimientos del poder y anticipar posibles escenarios.

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Sebastián Galiani y las claves de la economía argentina

La economía será otro de los grandes ejes del programa con la participación de Sebastián Galiani. La entrevista pondrá la lupa sobre el rumbo económico, los desafíos pendientes y las variables que pueden incidir en la actividad y en la vida cotidiana.

El especialista ofrecerá herramientas para interpretar las decisiones económicas y comprender sus posibles efectos. La conversación permitirá analizar el presente y evaluar las perspectivas para los próximos meses, en un escenario marcado por las expectativas y la necesidad de consolidar mejoras sostenibles.

Cuándo y dónde ver La Mirada

La Mirada es una propuesta política y económica que combina entrevistas, editoriales, informes y análisis sobre la coyuntura nacional e internacional. El programa se emite los domingos a las 21 por Canal 26.

Con Jorge Giacobbe y Sebastián Galiani como invitados, la nueva edición promete dos miradas complementarias para comprender qué ocurre en la política, la economía y la sociedad argentina.

Toda la información, las definiciones y el análisis estarán este domingo desde las 21, en vivo por Canal 26. La señal también puede seguirse mediante la transmisión disponible en el sitio oficial del canal.

La Mirada de Roberto García
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