Video: tensión, gritos y empujones durante el debate por Malvinas en Diputados

El legislador mantuvo un tenso momento en la sesión de este miércoles 30 de septiembre. Foto: @AndreaFVera_

El tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzó este miércoles 30 de septiembre en la Cámara de Diputados y quedó atravesado por fuertes cruces entre legisladores de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Hubo insultos, empujones y forcejeos durante el plenario de las Comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal y uno de los protagonistas fue Juan Grabois.

La tensión se produjo en medio de la discusión de una iniciativa impulsada por el Gobierno que, entre otros puntos, busca ampliar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. El proyecto también contempla modificaciones vinculadas con el sistema de seguridad nacional.

El episodio comenzó mientras la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman exponía sus diferencias con la iniciativa. Desde su banca, el legislador santacruceño de La Libertad Avanza Jairo Guzmán cuestionó algunos de sus planteos y se produjo un intercambio que rápidamente elevó la tensión en el recinto.

En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su lugar, recorrió el pasillo y se acercó a Guzmán. El intercambio entre ambos terminó en un forcejeo con manotazos, mientras otros legisladores intervenían para evitar que la situación pasara a mayores.

El diputado fue uno de los protagonistas de la jornada en el recinto.

Después de ese primer enfrentamiento, Grabois se dirigió hacia el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, para reclamarle que interviniera ante la actitud de Guzmán. En medio de los gritos, el diputado de Unión por la Patria lanzó insultos contra los integrantes del oficialismo y los acusó de ser “vende patria”.

La situación volvió a escalar cuando intervino el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien llamó “enano” a Grabois. El dirigente social le respondió que se lo repitiera en la cara y el libertario le gritó “cagón”, lo que derivó en otro momento de tensión entre ambos.

Grabois y Huesen quedaron cara a cara mientras distintos diputados intentaban contenerlos. Entre quienes intervinieron estuvieron los legisladores de Unión por la Patria Agustín Rossi y Eduardo Valdés, además del libertario Álvaro Martínez. También participó Cecilia Moreau, quien buscó frenar el intercambio.

Una vez superado ese momento, Grabois volvió a dirigirse hacia la bancada oficialista y reclamó que “dejen hablar a los demás”. El diputado cuestionó además el accionar de la Justicia y sostuvo que el oficialismo tenía “todo comprado”.

El cruce entre Grabois y Milei

El enfrentamiento continuó después del episodio en el recinto. A través de Twitter, Grabois cuestionó al Gobierno y vinculó el proyecto con la posición del presidente Javier Milei respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo”, escribió.

Milei respondió al mensaje con un video del episodio protagonizado por Grabois durante el plenario. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, sostuvo el Presidente.

La reunión volvió a tensionarse durante una exposición posterior de Juan Grabois, quien cuestionó al Gobierno y mencionó la admiración de Milei por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, quien encabezó el gobierno del Reino Unido durante la guerra de Malvinas.

En ese momento, la diputada libertaria Juliana Santillán cuestionó que Grabois estuviera leyendo su exposición. El dirigente social respondió: “No estoy leyendo, tontita”.

El intercambio provocó la intervención de Carlos Zapata, quien le reclamó por el insulto. Grabois sostuvo que no pediría disculpas y respondió: “Es tonta, no la estoy insultando, la estoy describiendo”.

Video: Diputados.

Ante la continuidad de los cruces, Zapata decidió apagarle el micrófono y posteriormente levantó la reunión. Grabois reaccionó nuevamente contra el titular de la comisión y le dijo: “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda. Tomate el palo, Chapatín”.

Es por eso que el plenario terminó de manera anticipada después de una jornada marcada por los enfrentamientos entre legisladores y los cruces verbales mientras comenzaba formalmente el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

La iniciativa oficial establece, entre otros aspectos, nuevas sanciones para la explotación no autorizada de recursos naturales vinculados con las Islas Malvinas y propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, además de modificar el esquema de sanciones vigente. El oficialismo prevé continuar el debate con reuniones informativas antes de avanzar hacia el dictamen.