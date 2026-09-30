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El Tren Sarmiento sumará servicios especiales sábado y domingo por la peregrinación a Luján

Será en el ramal Moreno-Mercedes. Consultá los horarios de los servicios especiales.

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Tren Sarmiento
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Este fin se semana, el Tren Sarmiento dispondrá servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes con motivo de la 52° peregrinación juvenil a pie a la basílica de Luján. Habrá servicios especiales el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

El sábado circularán 16 servicios adicionales entre Moreno y Luján a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43 y 14 trenes entre Luján y Moreno que saldrán a las 5.54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

El domingo se despacharán 12 y 14 trenes respectivamente en cada sentido. Desde Moreno a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28 y desde Luján a las 00:10. 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52. Todos estos servicios tendrán paradas en las ocho estaciones intermedias.

Al mismo tiempo se incorporará un servicio eléctrico especial que partirá de Moreno a las 2:30 del domingo 4, con destino final a Liniers. La formación se detendrá en todas las estaciones intermedias.

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