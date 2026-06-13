Las 3 mentiras históricas sobre Manuel Belgrano que todavía repite la escuela

Manuel Belgrano, prócer de la Argentina

Durante décadas, Manuel Belgrano quedó encapsulado en una postal escolar: el hombre serio que creó la bandera y poco más. Sin embargo, la historia real es bastante más incómoda, más rica y también mucho más fascinante. El prócer que murió el 20 de junio de 1820 no fue solo el autor de un símbolo patrio: también fue abogado, economista, periodista, funcionario, reformista, impulsor de la educación y un dirigente que debió aprender a ser militar en medio de una guerra revolucionaria. Reducirlo a una lámina celeste y blanca no solo empobrece su figura: también borra buena parte de su proyecto de país.

Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, estudió leyes en España y regresó al Río de la Plata con una fuerte influencia de la Ilustración y de los debates económicos europeos. Mucho antes de convertirse en emblema nacional, ya imaginaba una sociedad distinta: con más educación, más producción y menos privilegios coloniales. Por eso, cuando hoy se habla del “creador de la bandera”, conviene frenar un segundo y revisar qué parte de la historia quedó afuera del relato más repetido.

No fue solo el creador de la bandera: Belgrano pensó un país antes de empuñar un ejército

La primera gran simplificación es creer que Belgrano fue únicamente el hombre que diseñó la bandera. En realidad, antes de 1812 ya venía construyendo una trayectoria notable como secretario del Consulado de Buenos Aires, desde donde impulsó ideas sobre agricultura, comercio, industria y educación. En sus escritos defendió la necesidad de formar a la población, fomentar el trabajo y romper con la inercia económica colonial. Incluso dejó una frase que resume su convicción práctica: quería “echar las semillas” de un futuro más próspero para las Provincias.

El uniforme de Manuel Belgrano y el Ejército del Norte Foto: Wikipedia

Su obsesión por la educación tampoco es un detalle menor. Belgrano promovió escuelas gratuitas, pensó la enseñanza como motor del progreso y sostuvo que “sin enseñanza no hay adelantamientos”. Además, tuvo un interés poco común para su tiempo por la formación de las mujeres, al plantear también escuelas para niñas. Esta faceta, que hoy suele quedar tapada por la épica militar, muestra a un Belgrano mucho más moderno y preocupado por el desarrollo social que por la mera gloria personal.

Ese impulso reformista no quedó solo en discursos. Desde el consulado, Belgrano promovió la Escuela de Náutica, que comenzó a funcionar en 1799, convencido de que no podía haber crecimiento económico sin formación técnica ni autonomía mercante. También defendió la importancia del dibujo y de los saberes aplicados al trabajo. Es decir: el prócer de la bandera fue, al mismo tiempo, un dirigente que discutía producción, conocimiento, oficios y movilidad social. La bandera fue una parte de su legado; no todo su legado.

No nació militar ni fue un héroe de bronce: aprendió la guerra sobre la marcha

La segunda mentira histórica es imaginar a Belgrano como un militar de carrera, casi predestinado a la batalla. No fue así. La propia mirada de especialistas del CONICET recuerda que la Revolución de Mayo lo empujó hacia funciones militares para las que no había sido formado. La Primera Junta lo convirtió en jefe político y luego en conductor de tropas en un contexto crítico, obligándolo a aprender en movimiento, entre derrotas, urgencias y decisiones extremas.

En ese marco nació su gesto más recordado. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, a orillas del Paraná, en Rosario. Pero incluso ese episodio, con el tiempo convertido en escena fundacional, tuvo un sentido más inmediato y concreto: dar identidad y entusiasmo a las tropas revolucionarias. No era todavía el emblema cerrado de una nación consolidada, sino un signo patriótico para distinguir fuerzas en guerra y fortalecer una causa que aún estaba lejos de ser segura.

Belgrano en el Ejéricto del Norte Foto: Wikipedia

Ese mismo Belgrano “no militar” protagonizó, sin embargo, algunas de las decisiones más audaces del proceso independentista. El Éxodo Jujeño de 1812 fue una retirada estratégica extrema, y poco después llegó la Batalla de Tucumán, librada el 24 y 25 de septiembre de 1812, cuando desobedeció la orden de retroceder hasta Córdoba. Aquella victoria resultó decisiva para contener el avance realista y cambiar el rumbo de la campaña del Norte.

A esa victoria le siguió otra aún más contundente: la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813, donde las tropas patriotas derrotaron completamente al ejército realista de Juan Pío Tristán. Allí, según recuerda el Ministerio de Cultura, los vencidos debieron entregar armas, banderas e instrumentos y jurar que no volverían a combatir contra la nueva patria. Para muchos historiadores, Tucumán y Salta fueron dos de los triunfos más importantes de toda la independencia.

No murió consagrado como padre de la patria: su mito se construyó mucho después

La tercera mentira es suponer que Belgrano murió rodeado del reconocimiento unánime que hoy parece natural. En realidad, su final fue mucho más silencioso. El 20 de junio de 1820, en plena crisis política conocida como la “anarquía del año 20”, su muerte pasó casi desapercibida en Buenos Aires. La prensa estaba absorbida por las luchas internas, y el funeral inicial reunió a pocos familiares y amigos. La escena del prócer venerado no existió en ese instante: vendría después.

De acuerdo con la reconstrucción del CONICET, el homenaje más importante llegó recién en 1821, cuando la situación de la provincia se había estabilizado. Y la consolidación de Belgrano como héroe central del panteón nacional fue todavía posterior, alimentada por operaciones memoriales, por la historiografía del siglo XIX y por la centralidad simbólica que adquirió la bandera. Incluso el Día de la Bandera se incorporó como efeméride nacional recién en 1938, más de un siglo después de su fallecimiento.

La muerte de Manuel Belgrano

Es decir: el Belgrano inmortal de los manuales no nació de manera espontánea en 1812 ni en 1820. Fue el resultado de una construcción histórica que, con el tiempo, privilegió algunos rasgos y dejó otros en segundo plano. Por eso hoy resulta clave volver a leerlo entero: no solo como un prócer escolar, sino como un hombre atravesado por la política, la economía, la educación, la guerra y un proyecto profundo de transformación.

Belgrano fue mucho más que una estampa de guardapolvo blanco. Fue un reformista que quiso educar, producir, integrar y modernizar. Fue un dirigente que debió improvisar como militar, pero que dejó victorias decisivas. Y fue también una figura cuya memoria pública se moldeó con el correr de las décadas.