Parque Domínico, el escenario del último adiós al Indio Solari: la historia del pulmón verde de Avellaneda que se volvió símbolo popular

El funeral del Indio Solari será en Avellaneda. Foto: Wikipedia

La despedida pública de Carlos “Indio” Solari ya tiene un escenario que, por su peso popular, su historia y su ubicación estratégica, parece condensar buena parte de la identidad bonaerense: Parque Domínico, en Avellaneda. Distintas coberturas periodísticas confirmaron que el velorio del músico será este domingo 7 de junio desde las 11 en el sector Gatica del predio, dentro de Villa Domínico, después de horas de versiones cruzadas sobre posibles sedes y tras la decisión de postergar la ceremonia para permitir la llegada de fanáticos desde distintos puntos del país.

La elección del lugar no es un dato menor. El Indio murió el viernes 5 de junio a los 77 años, en medio de la conmoción de una comunidad que volvió a demostrar, una vez más, que el fenómeno ricotero trasciende a la música y se instala en el terreno de lo social, lo emocional y lo político. Según los reportes conocidos en las últimas horas, el artista falleció en su casa de Parque Leloir, mientras atravesaba el Parkinson que él mismo había hecho público años atrás.

Por qué Parque Domínico fue elegido para despedir al Indio Solari

Parque Domínico aparece hoy como un punto lógico para una despedida de escala masiva: está en Villa Domínico, partido de Avellaneda, sobre la traza de Avenida Bartolomé Mitre, uno de los corredores históricos del sur del conurbano, y ofrece una combinación de espacio abierto, infraestructura deportiva y accesibilidad que pocos lugares reúnen en la misma proporción. En la cobertura previa al velorio, Canal 26 subrayó justamente esa ventaja: su cercanía con CABA, los accesos por transporte público y su condición de referencia urbana para quienes llegan desde Capital, Lanús, Quilmes y otros puntos del AMBA.

Villa Domínico Foto: Municipalidad Avellaneda

La confirmación del predio también estuvo acompañada por el anuncio de un operativo de seguridad reforzado, con una convocatoria que se presume multitudinaria y que obliga a pensar la despedida no solo como un acto íntimo, sino como un acontecimiento cultural de dimensión nacional. La Tecla y Clarín coincidieron en que el homenaje se hará en el área Gatica del parque y que el despliegue de efectivos podrá ampliarse de acuerdo con el movimiento de gente durante la jornada.

La historia de Parque Domínico: del parque obrero de 1949 al emblema verde de Avellaneda

Mucho antes de convertirse en noticia nacional por la despedida del Indio, Parque Domínico ya era un sitio cargado de memoria. La Universidad Nacional de Avellaneda recuerda que el lugar fue fundado el 18 de noviembre de 1949 en los terrenos que habían pertenecido a la Quinta de Doña Carlotta Domínico, bajo el nombre original de Parque Los Derechos del Trabajador. Años después del golpe de 1955 pasó a llamarse Presidente Sarmiento, hasta recuperar su denominación histórica en 1991.

Ese dato no es apenas administrativo: explica buena parte de la carga simbólica que conserva el predio. Su nombre original lo conectó desde el inicio con una idea de espacio público vinculado al ocio, el deporte y la vida de los sectores populares. No sorprende, entonces, que en 2026 vuelva a quedar asociado a una despedida atravesada por la cultura de masas, la memoria afectiva y la pertenencia colectiva. Agenda del Sur, al recordar los 75 años del parque, definió al lugar como un “pulmón verde” fundamental de la ciudad, con equipamiento deportivo, educativo y cultural.

Qué había en Parque Domínico antes de esta despedida histórica

Con una superficie aproximada de 10 hectáreas, Parque Domínico fue transformándose con el paso del tiempo en un predio de uso múltiple. La UNDAV detalla que, tras años de deterioro y abandono, el parque fue reconstruido y hoy ofrece canchas de fútbol, básquet, patinaje, pista de atletismo y dos piletas olímpicas, además de juegos y sectores de encuentro familiar. La Municipalidad de Avellaneda suma que allí funcionan también un polideportivo, canchas de fútbol 11, un área de calistenia y un anfiteatro destinado a actividades culturales.

El velorio se hará en el secto Gatica del predio, dentro de Villa Domínico Foto: Municipio Avellaneda

Ese anfiteatro no es un detalle menor. En el centro del parque, donde originalmente se ubicaba el casco de la antigua estancia de los Domínico, se levanta el Anfiteatro Hugo del Carril, una referencia que vuelve a mezclar arte, cultura popular y tradición bonaerense en un mismo espacio. A su alrededor sobreviven también los rastros más cotidianos del parque clásico: árboles añosos, mesas fijas, juegos infantiles y la legendaria calesita que sigue siendo parte del recuerdo de generaciones enteras.

Parque Domínico y el Indio Solari: dos símbolos de la cultura popular que hoy se cruzan

Hay algo profundamente argentino en esta coincidencia entre el Indio y Parque Domínico. Por un lado, el músico que convirtió cada recital en una liturgia multitudinaria, al margen de los formatos tradicionales de la industria. Por otro, un parque nacido en una lógica de espacio público popular, después reutilizado, resignificado y recuperado por la vida cotidiana del conurbano. La escena del domingo, por eso, excederá la noticia pura: será también una imagen potente sobre el modo en que la cultura se ancla en los territorios.

Murió el Indio Solari. Foto: NA

La elección de Avellaneda también dialoga con una geografía emocional muy reconocible para la provincia de Buenos Aires: barrios obreros, clubes, avenidas históricas, parques que alguna vez fueron quintas y hoy son lugares de encuentro. La web turística municipal presenta a Parque Domínico como parte de una política más amplia de revalorización de los espacios verdes del distrito, en una ciudad históricamente industrial que buscó reconectar a sus vecinos con áreas recreativas y de uso público.

El último adiós en un lugar con memoria

Este domingo, cuando miles de fanáticos lleguen hasta Parque Domínico para despedir al Indio Solari, no estarán entrando solamente a un polideportivo o a un espacio verde: estarán entrando a un lugar con historia, capas de sentido y memoria social acumulada. La despedida de una de las figuras más convocantes del rock argentino ocurrirá en un predio que nació en 1949, cambió de nombre con los vaivenes de la política, supo atravesar años de abandono y volvió a consolidarse como uno de los grandes espacios públicos de Avellaneda.

En ese cruce entre duelo popular e identidad territorial se juega la potencia de esta imagen: Parque Domínico ya no será solo el lugar del velorio del Indio Solari, sino también el escenario donde una multitud volverá a darle forma a una de esas escenas que quedan fijadas en la memoria colectiva argentina. Y quizás por eso mismo, más que un sitio elegido por necesidad logística, termine siendo recordado como el marco exacto para una despedida que ya es parte de la historia cultural del país.