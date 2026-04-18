La localidad bonaerense es símbolo del olvido del interior y del impacto del cierre de los trenes Foto: Foto generada con IA Canal 26

El silencio en Estela no siempre fue la regla. Hubo un tiempo en el que el silbato del tren marcaba el pulso cotidiano, las casas tenían las puertas abiertas y el andén era sinónimo de encuentros, despedidas y comercio. Hoy, ese mismo lugar es un paraje fantasma del sudoeste bonaerense, donde el viento atraviesa construcciones vacías y la memoria resiste como último habitante. La historia de Estela es la de tantos pueblos argentinos que nacieron al calor del ferrocarril y quedaron a la deriva cuando ese motor se apagó.

El origen de Estela: el auge del ferrocarril en un pueblo de Puan

Estela nació como tantos asentamientos rurales de la provincia de Buenos Aires: alrededor de una estación ferroviaria. A comienzos del siglo XX, la expansión del tren fue clave para poblar zonas productivas alejadas de los grandes centros urbanos. En el partido de Puan, el ramal que conectaba pequeñas localidades con Bahía Blanca permitió sacar la producción agropecuaria y abastecer a los nuevos pueblos.

Estela, un pueblo fantasma. Foto: NA.

La estación Estela no era solo un punto en el mapa: era el corazón del lugar. A su alrededor se levantaron almacenes de ramos generales, viviendas para trabajadores ferroviarios, una escuela rural y algunas instituciones básicas. El tren traía correo, diarios, medicamentos y visitantes. Gracias a esa conectividad, Estela creció de manera sostenida durante décadas, formando una comunidad pequeña pero activa.

Cómo era la vida en el pueblo antes del abandono total

Quienes vivieron en Estela recuerdan una vida simple, marcada por rutinas claras y vínculos fuertes. Las familias se conocían entre sí, los chicos iban a la escuela caminando y los domingos eran sinónimo de reuniones sociales, fútbol improvisado o celebraciones en el club del pueblo.

El trabajo giraba en torno al campo, al ferrocarril y al comercio local. El almacén cumplía múltiples funciones: proveía alimentos, era centro de charla y punto de información. Las fiestas patrias y los actos escolares reunían a todos, reforzando una identidad colectiva que hoy sobrevive apenas en relatos y fotografías gastadas.

Estela es un paraje fantasma del partido de Puan que quedó totalmente abandonado en 2023. Foto: Facebook

No había lujos, pero sí pertenencia. Estela era un lugar donde “todos eran alguien” y donde el arraigo parecía garantizado.

Estela: por qué quedó abandonado en 2023

El declive de Estela fue lento, silencioso y, en muchos casos, inevitable. El primer golpe llegó con la progresiva reducción de los servicios ferroviarios. Con menos trenes y, finalmente, sin ellos, el pueblo perdió su principal razón de ser. La logística se volvió más cara, el comercio cayó y las oportunidades laborales comenzaron a escasear.

A lo largo de los años, los jóvenes se fueron mudando a ciudades más grandes en busca de estudio y trabajo. Las familias envejecieron, las casas se cerraron y los servicios básicos dejaron de ser sostenibles. Para 2023, Estela ya no contaba con población estable: el último habitante se fue y el lugar quedó oficialmente abandonado.

No fue una decisión abrupta, sino el resultado de décadas de desinversión, centralización de servicios y falta de políticas que sostuvieran a los pequeños pueblos del interior.

Dónde queda Estela y cuál es su distancia con la Ciudad de Buenos Aires

Estela se encuentra en el partido de Puan, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en una región predominantemente rural y de baja densidad poblacional. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distancia es de aproximadamente 600 kilómetros, lo que implica entre siete y ocho horas de viaje por ruta, dependiendo del trayecto elegido.

Nació al ritmo del ferrocarril y durante décadas fue un pueblo con identidad, y vida comunitaria. Foto: Redes X

Hoy, llegar a Estela es casi un acto de exploración. No hay carteles visibles ni infraestructura turística. Solo quedan las ruinas de la estación, algunas viviendas deterioradas y caminos que parecen no llevar a ningún lado. Sin embargo, para quienes se detienen y observan, Estela sigue hablando: es un recordatorio palpable de una Argentina que supo crecer sobre rieles y que aún busca cómo recuperar esos territorios olvidados.

La historia de Estela no es solo pasado. Es una advertencia y, quizás, una oportunidad para repensar el futuro del interior bonaerense antes de que más pueblos corran la misma suerte.